Apple deixa emulador de PC fora das lojas de apps de terceiros do iOS e da App Store

Uma mudança recente da Apple nas regras da App Store veio abrir a porta à chegada de emuladores ao iOS e ao iPhone. Estes estavam bloqueados e passam agora a poder ser instalados e usados de forma aberta e acessível a todos. Curiosamente, a Apple rejeitou agora um emulador de PC e conseguiu ainda que este fosse bloqueado nas lojas de apps de terceiros para o iOS.

Apple rejeita emulador de PC na App Store

Depois de muitos anos afastados do iOS e do iPhone, os emuladores de consolas e de jogos estão finalmente acessíveis na App Store. Foi uma alteração profunda nas regras das Apple, mas que muitos aproveitaram de imediato para revelar as suas propostas.

Agora, os criadores do UTM queixa-se que a Apple terá rejeitado a sua app, um emulador de PC. Queriam publicar esta app na App Store, mas viram as suas intenções goradas, por alegadamente não respeitarem as regras da criadora do iOS para esta categoria de aplicações.

A resposta da Apple, que os criadores do UTM publicaram no X, revela de forma clara os argumentos. A App Review rejeitou o UTM, decidindo que “um PC não é uma consola”. O que é mais surpreendente é o fato de a UTM afirmar que a Apple também está a impedir que a app seja listada em lojas de apps de terceiros na UE.

App fora das lojas de apps de terceiros para o iOS

Conforme escrito nas Diretrizes de Revisão de Aplicações, a Regra 4.7 abrange “miniaplicações, minijogos, jogos de streaming, chatbots, plug-ins e emuladores de jogos”. A UTM afirma que a Apple se recusou a aprovar a sua app devido à violação da regra 4.7. No entanto, a página Diretrizes de revisão de aplicações discorda. Não anota a regra 4.7 como parte das Diretrizes para Revisão.

Portanto, não está claro se os revisores do UTM na Apple estavam incorretos ao afirmar que a app não era adequada para distribuição por lojas de aplicações de terceiros na UE. No entanto, tal como está, a UTM não irá contestar a decisão. Como apps distribuídas no iOS não podem usar um compilador JIT, a funcionalidade e o desempenho dos emuladores executados através do UTM SE foram prejudicados. UTM diz que “não vale a pena lutar pela aprovação do UTM SE”.

Está mais uma vez lançada a confusão no universo Apple e das suas apps dedicadas ao iOS. Não está claro que a Apple esteja a usar as justificações certas para rejeitar a app UTM e ainda menos para a bloquear nas lojas de apps que estão disponíveis para o iPhone na Europa.