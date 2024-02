Resultados financeiros da Apple do final de 2023 excederam previsões dos analistas

A Apple tem estado a crescer em vários mercados, procurando ganhar ainda mais utilizadores. Os mais recentes resultados ficais mostram isso mesmo, com os valores a continuarem bem elevados. Os números conseguiram ultrapassar as previsões dos analistas e reforçar a posição da empresa.

Receita da Apple bate as previsões dos analistas

Tal como esperado, a Apple apresentou há pouco os seus resultados financeiros para o último trimestre de 2023. Nestes 3 meses a empresa conseguiu uma receita de 119,58 mil milhões de dólares, quando os analistas esperavam uma receita em torno dos 117,91 mil milhões. Este valor representa um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

A sustentar estes números temos vários pontos. O mais importante deles é o iPhone, com este a ser o primeiro trimestre completo em que o novo iPhone 15 este no mercado. Assim, e nesta área, a Apple reportou uma receita de 69,7 mil milhões de dólares.

A receita do iPad continuou em queda, ficando-se nos 7,02 mil milhões. Isto representa uma redução de 25% face a 2023. O ano passado foi o primeiro desde 2010 em que a Apple não lançou nenhum novo hardware para iPad.

iPhone e serviços foram os vencedores do trimestre

Já no campo dos wearables, casa e acessórios, a receita também sofreu um ligeiro abrandamento, ficando nos 11,9 mil milhões de dólares. Isto deve-se em parte ao problema que a Apple teve com as patentes e que a levou a tribunal, tendo as vendas do Apple Watch Ultra Series 2 e Apple Watch Series 9 interrompidas.

Quanto aos serviços, temos um novo recorde. Este tem sido o padrão dos últimos trimestres, o que se repete agora com os 23,12 mil milhões de dólares declarados. Este valor de receita mostra como esta é mesmo uma das áreas mais importantes da Apple.

Para além destes resultados, Tim Cook revelou ainda um novo número durante a sua apresentação. A Apple tem atualmente uma base instalada de dispositivos ativos já ultrapassou os 2,2 mil milhões, atingindo um máximo histórico em todos os produtos e segmentos geográficos.