Meta: Lucros da dona do Facebook disparam 69%

A Meta é atualmente uma das empresas tecnológicas que mais fatura. A empresa que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp aumentou os lucros anuais em 69%. As receitas cresceram 16%.

É um crescimento incrível! A gigante tecnológica Meta fechou o ano de 2023 com lucros de 39.098 milhões de dólares. A faturação cresceu 16%, atingindo os 134,9 mil milhões de dólares.

De acordo com as informações, no último trimestre do ano a empresa de liderada por Mark Zuckerberg conseguiu resultados que superaram as previsões dos analistas. Ao contrário de rumores que indicam que o Facebook tem vindo a perder utilizadores, a Meta revela que o número de utilizadores diários ativos do Facebook cresceu 5,5%, para 2,11 mil milhões, acima dos 2,07 mil milhões de utilizadores antecipados pelos analistas.

De referir que Zuckerberg pediu, recentemente, desculpas no Congresso norte-americano onde esteve em discussão a exploração infantil. Durante todo o evento, que durou cerca de horas, pais que perderam filhos por suicídio seguraram silenciosamente fotos dos mortos. Mark Zuckerberg levantou-se, virou-se para o público no Congresso e começou a falar: “Sinto muito por tudo que o que passaram”. “Ninguém devia ter que sofrer o que as vossas famílias sofreram. É por isso que investimos tanto e continuaremos a esforçar-nos por garantir que ninguém tenha de passar por este tipo de coisas.”