Fim do passaporte? Aeroporto de Singapura vai estrear um método de identificação diferente

O Cartão de Cidadão facilita a nossa circulação dentro do Espaço Schengen. Contudo, dependendo da viagem, o passaporte é o método de identificação utilizado. Ora, isto pode estar prestes a mudar...

Embora estejamos habituados a circular livremente com o Cartão de Cidadão, sabemos que, assim que tentarmos sair do Espaço Schengen, ser-nos-á pedido um passaporte que permita identificar-nos.

Ora, aeroportos grandes, com grande afluência de passageiros, sabem que perdem um tempo considerável no controlo de passaportes.

Por isso, as autoridades de Singapura decidiram levar a cabo uma mudança que poderá ser o início do fim de uma era: até 2024, no aeroporto de Changi, será dispensado o passaporte. Para já, a mudança não abrangerá os passageiros de todo o mundo.

O aeroporto de Singapura vai optar pela implementação de um sistema biométrico para a identificação de passageiros.

De acordo com Josephine Teo, ministra dos transportes de Singapura, numa sessão parlamentar relatada pela EFE, este método biométrico será realizado automaticamente, no aeroporto, permitindo que os passageiros deixem a cidade sem passaporte.

Para o efeito, será utilizada tecnologia biométrica e software de reconhecimento facial. Aliás, o aeroporto de Changi, em Singapura, já tem usado este facilitismo, de certa forma, nas filas de controlo de imigração automatizadas.

O objetivo é simples: evitar o aborrecimento de mostrar o passaporte várias vezes, considerando que o processo atrasa o tráfego no aeroporto e complica a experiência.

Além disso, Singapura procura criar um símbolo de autenticação único que automatize os pontos de check-in, desde o controlo da imigração ao embarque, sem necessidade de mostrar documentos de identificação ou cartões de embarque.

Para já, sabe-se que estas alterações só serão implementadas em Changi, não sendo claro quem serão os privilegiados que as terão à disposição. No entanto, tudo indica que as mudanças beneficiarão apenas os cidadãos de Singapura.

Leia também: