Aposte na requalificação para uma profissão em tecnologia

Quem está a começar a vida profissional ou quer mudar de carreira para as Tecnologias de Informação (TI), está a apostar num mercado com futuro.

Vivemos um ambiente de tantas incertezas profissionais e económicas, que o momento de decidir por uma carreira, ou por uma mudança de rumo profissional, pode dar lugar a dúvidas. Afinal, esta é uma etapa importante na vida de qualquer um.

Devemos relembrar que a área das TI é uma das que mais cresce em todo o mundo. Uma qualificação na área da tecnologia pode ser a porta de inserção de um profissional em áreas fortemente requisitadas.

Nestas áreas tecnológicas, por vezes, os diplomas universitários perdem parte do seu significado, já que o que interessa é a capacidade técnica de executar as suas funções. Neste sentido, há formações em que pode apostar se está a pensar mudar de carreira ou iniciar uma nova fase do seu percurso.

Áreas e cursos a ter em conta

Quais as áreas mais promissoras em que pode apostar numa requalificação com vista à reconversão profissional para as TI?

Deixamos algumas sugestões, para que possa analisar, de acordo com o seu perfil e ambições profissionais.

Área de Dados e Analítica

Os dados são, de facto, o maior património das organizações na atualidade. Assim, o conhecimento nesta área é uma das maiores vantagens competitivas ao alcance das organizações.​

Especialistas em dados são fundamentais em todos os setores de atividade, desde instituições governamentais a empresas de entretenimento. Na verdade, milhões de organizações em todo o mundo dependem dos insights que são retirados dos seus dados para crescer e ter sucesso. ​

Conheça estas formações:

Área de Desenvolvimento de Software

Os programadores, ou developers, têm sido dos profissionais mais procurados no mercado de trabalho, sendo, regra geral, contratados com salários acima da média. Isto deve-se, sobretudo, à democratização da tecnologia, tão disseminada e utilizada de forma generalizada nos mais variados aspetos das nossas vidas.

Há uma elevada oferta de empregabilidade, que reforça a necessidade de contratar profissionais qualificados em Desenvolvimento. Esta é, aliás, das áreas de especialização em tecnologia que mais oferece emprego e progressão na carreira.

Conheça estas formações:

Área de Redes e Sistemas

A cada vez maior dependência da sociedade em tecnologias como cloud computing, ou outras que facilitam o nosso acesso à informação e interligam os nossos dispositivos, permitindo-lhes comunicar e trabalhar sem dificuldades, leva a um aumento da procura pelos profissionais que asseguram a idealização, implementação e manutenção dessas estruturas. Essa é a função dos profissionais de Redes e Sistemas.​

São estes profissionais que garantem uma infraestrutura informática adequada às necessidades e operacional mesmo nos momentos críticos.

E para quem procura uma área para uma carreira profissional promissora tem aqui inúmeras possibilidades.

Conheça estas formações:

Área de Segurança e Privacidade

Com o cibercrime a crescer exponencialmente, de ano para ano, também a procura por profissionais na área de cibersegurança e privacidade aumenta. Este é, por isso, o momento ideal para investir numa carreira nesta área.​

Sabia que, segundo o estudo da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação, 2023, 90% dos profissionais em Portugal nunca esteve desempregado desde que exerce uma função, ou que adquiriu formação, em cibersegurança?​

Conheça estas formações:

Área de Gestão de Projetos

Cada vez mais numerosos, complexos e essenciais à rentabilidade e competitividade das empresas, os projetos tornam-se difíceis de gerir.

Sejam elas tradicionais, ágeis ou mistas, a quase totalidade das empresas atuais usa algum tipo de metodologia de Gestão de Projetos e necessita de profissionais com competências específicas nesta área. ​ ​

Sabia que, de acordo com o relatório Job Growth, 2017-2027 do PMI – Project Management Institute, em 2027 existirão cerca de 87,7 milhões de empregos em funções de Gestão de Projetos?

Conheça estas formações:

Requalificação para tecnologias: uma escolha com futuro

As academias de formação da Rumos oferecem uma ampla variedade de programas de formação em TI, que respondem a vários estágios de conhecimento. Isto destaca a versatilidade das opções disponíveis para os interessados, permitindo que escolham o programa que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos de carreira.

As Academias compreendem uma grande componente prática, com projetos, laboratórios e, ainda, sessões de preparação para os exames de certificação. Os cursos ocorrem em horário pós-laboral, tendo um horário compatível com a atividade profissional ou estudantil dos interessados.