ChatGPT terá memória! Vai lembrar-se de nós e dos nossos pedidos

O ChatGPT, bem como outros chatbots alimentados por Inteligência Artificial (IA), já são parte do dia a dia de muita gente. Em breve, a tecnologia da OpenAI vai ter memória, sendo capaz de lembrar-se de cada um de nós e dos nossos pedidos.

Desde o lançamento do ChatGPT, a OpenAI tem procurado melhorá-lo, aproximando-o daquelas que são as necessidades, bem como as exigências, das pessoas. A própria empresa tem aprendido a compreender a tecnologia, descobrindo as suas possibilidades, em matéria de segurança e de funcionalidade.

Por via de uma publicação no seu blog oficial, a OpenAI revelou que está a introduzir uma melhoria muito curiosa no ChatGPT: a capacidade de lembrar-se das conversas que teve com os utilizadores, a partir dos chats que cada um decide guardar. Esta informação já havia sido avançada no verão do ano passado.

Desde funções mais gostadas na app, como resumos por pontos em vez de textuais, até aos gostos de pessoas à sua volta que tenha partilhado. O que for dito e guardado será tido em conta em respostas posteriores.

Estamos a testar memória com o ChatGPT. Lembrar as coisas que dizes em todos os chats poupa-te de ter de repetir a informação e torna as conversas futuras muito mais úteis.

Por dar ao utilizador o controlo total daquilo que deve ser lembrado, a tecnologia proporcionará uma experiência muito mais interessante.

Estás no controlo da memória do ChatGPT. Tu podes dizer-lhe explicitamente para lembrar-se de algo, perguntar do que se lembra e dizer-lhe para esquecer a informação por via do chat ou através das definições.

Esta novidade deverá chegar aos utilizadores do plano Plus, mas também aos do plano gratuito. Segundo a OpenAI, a memória está a ser testada por um pequeno grupo de utilizadores.

De acordo com a OpenAI, e como é claro, "quanto mais for usada, melhor ficará a memória do ChatGPT".