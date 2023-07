Nova versão do ChatGPT é capaz de lembrar dos utilizadores e do que eles gostam

Ficou disponível ontem uma nova versão beta do ChatGPT aprimorada. Os utilizadores e os seus gostos passam a ser "relembrados" pelo sistema, otimizando ainda mais as respostas.

Os chatbots de IA atuais caracterizam-se pelo facto de não terem memória contínua. Alguns deles, até ao fim de 2 ou 3 comandos, revelam que já se "esqueceram" do que foi dito anteriormente. Mais que isso, quando o serviço é reiniciado, tudo o que foi falado anteriormente acaba por ser completamente apagado.

Mas o ChatGPT está a mudar. O serviço vai passar a "lembrar-se" quem é o utilizador, melhorando os conhecimentos a cada nova conversa, segundo avançou o The Verge.

A memória do ChatGPT

O recurso está a ser testado como uma versão beta opcional para subscritores do ChatGPT Plus e é chamado de “instruções personalizadas”. Permite definir parâmetros exclusivos que permanecem em vigor de conversa em conversa. A OpenAI dá alguns exemplos, como, por exemplo, dizer ao sistema que é um professor de determinado ano ou disciplina, para que cada resposta de consulta seja apropriada para os alunos, ou dizer ao sistema o tamanho da sua família para que ele apresente listas de ingredientes mais concretas para receitas adaptadas a esse número de pessoas.

Essa ferramenta está configurada para funcionar em toda a plataforma, portanto, qualquer app de terceiros que use o ChatGPT como código base deve eventualmente receber tal acesso. A OpenAI está a divulgar esse recurso como forma de agilizar as respostas dadas a cada acesso, e não propriamente para que o ChatGPT se torne num assistente pessoal capaz de antecipar as suas necessidades.

As questões de privacidade que se levantam serão agora tidas em consideração nesta fase beta, havendo tempo para eventuais ajustes e resposta às preocupações dos utilizadores. Por exemplo, informações pessoais que possam ser utilizadas para identificar um utilizador, serão eliminadas, segundo a própria OpenAI.

De notar que, para já, na União Europeia e Reino Unido, tal recurso ainda não está disponível em fase beta, mas a empresa espera lançá-lo em breve por cá.