WeTransfer (re)atualiza termos após críticas ao uso do conteúdo enviado para treinar IA

O WeTransfer é uma das alternativas mais práticas para o envio de ficheiros pesados, reunindo cerca de 80 milhões de utilizadores ativos mensais, em 190 países, segundo a Okta. Agora, a plataforma está sob escrutínio por ter alterado a sua política, após críticas ao aparente uso do conteúdo enviado através do serviço para treinar Inteligência Artificial (IA).

Recentemente, um dos maiores serviços para envio de ficheiros pesados por via de transferência baseada na nuvem tem estado sob escrutínio.

A controvérsia começou, após uma atualização recente dos Termos de Serviço do WeTransfer, que parecia conceder à empresa amplos direitos sobre o conteúdo partilhado pelos utilizadores.

O foco caiu especialmente sobre a cláusula 6.3, sob o título "Conteúdo", que mencionava o uso de dados para "melhorar o desempenho de modelos de aprendizagem automática que aprimoram o nosso processo de moderação de conteúdo".

Essa aparente permissão alarmou os utilizadores, alguns dos quais interpretaram os termos como uma "carta-branca" para o WeTransfer usar, vender ou partilhar os seus conteúdos com empresas de IA.

WeTransfer esclarece polémica e (re)atualiza termos

Conforme declarado pela empresa, segundo o Film Stories, o WeTransfer não utiliza aprendizagem automática para processar o conteúdo partilhado através do serviço.

A par desse comunicado, reconheceu que as alterações feitas aos seus termos eram confusas no que diz respeito à "possibilidade de utilizar IA para melhorar a moderação de conteúdo e reforçar ainda mais as nossas medidas para impedir a distribuição de conteúdo ilegal ou prejudicial na plataforma WeTransfer".

Por isso, em resposta, o WeTransfer editou a cláusula, tornando-a mais clara e permitindo aos utilizadores compreenderem corretamente as alterações.

Licença para o WeTransfer. Para nos permitir operar, fornecer e melhorar o Serviço e as nossas tecnologias, precisamos de obter de si certos direitos relacionados ao Conteúdo coberto por direitos de propriedade intelectual. Por via deste, concede-nos uma licença isenta de royalties para usar o seu Conteúdo com a finalidade de operar, desenvolver e melhorar o Serviço, tudo de acordo com a nossa Política de Privacidade e Cookies.

Lê-se nos Termos de Serviço atualizados do WeTransfer.

Conforme escrutinado pela imprensa, a parte sobre o uso do trabalho dos utilizadores para "reproduzir, distribuir, modificar, produzir trabalhos derivados" foi removida.

Termos de Serviço do WeTransfer

Leia também: