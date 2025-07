Este é o Renault 5 que a marca francesa não se atreveu a lançar… íamos adorar!

A empresa especializada Delta 4x4 decidiu brincar com a estética do Renault 5 elétrico, criando uma versão mais robusta, recheada de detalhes inspirados no todo-o-terreno.

O regresso do Renault 5 tem causado enorme entusiasmo. A marca francesa conseguiu trazer para o presente a essência do icónico modelo de 1972, agora num formato totalmente elétrico, com um preço competitivo e características técnicas que o tornam numa proposta muito atrativa.

Até já existe uma versão desportiva, o Alpine A290, com um toque extra de emoção.

Apesar de o Renault 5 ter sido concebido como um citadino elétrico, a popularidade dos SUV faz surgir a inevitável pergunta: como seria um Renault 5 pensado para os trilhos?

A resposta mais direta é o Renault 4 E-Tech, uma alternativa crossover ao R5. No entanto, este modelo não adota propriamente uma estética verdadeiramente robusta, o que pode não agradar a todos os entusiastas.

O Renault 5 mais radical é criação da Delta 4x4

É aqui que entra o trabalho da Delta 4x4. Este preparador especializado em veículos todo-o-terreno decidiu imaginar como seria um Renault 5 com visual off-road, respeitando as dimensões e proporções do modelo original. O resultado é, no mínimo, curioso — embora não pareça feito para grandes aventuras fora de estrada.

Para muitos condutores de SUV, a condução em trilhos, areia ou terrenos irregulares não é uma prioridade. Assim, um Renault 5 em modo “aventureiro” pode fazer sentido, nem que seja apenas pelo impacto visual.

Transformação com visual todo-o-terreno

O modelo recebeu alterações que o aproximam mais de um 4x4 do que de um citadino convencional. A transformação começa com jantes de 18 polegadas equipadas com pneus todo-o-terreno, ideais para superfícies mais exigentes.

Essas rodas são complementadas por um kit de elevação da suspensão, que aumenta a distância ao solo em 100 mm, melhorando a capacidade para enfrentar desníveis e obstáculos.

Detalhes visuais reforçados

A Delta 4x4 não poupou na criatividade: no para-choques dianteiro surgem quatro faróis LED PIAA, ao estilo dos carros de rali, mantendo-se os faróis principais e os faróis de nevoeiro.

Nas laterais, destacam-se os alargadores de guarda-lamas, que permitem alojar os pneus de maiores dimensões e protegem contra lama e poeiras. Já na traseira, surgem cintas de couro no portão da bagageira, também presentes no capô dianteiro, úteis para manter as tampas bem fechadas em terrenos irregulares.

Um dos elementos mais impressionantes é a grelha de tejadilho metálica com barras LED incorporadas, ocupando toda a área superior do veículo e reforçando o seu espírito de aventura.

Nenhuma alteração mecânica

Apesar do visual mais agressivo, não houve qualquer modificação mecânica. O Renault 5 continua a contar com tração dianteira e motor elétrico único. Na versão mais potente (Alpine A290), debita 160 kW (218 cv), enquanto a variante base se fica pelos 110 kW (150 cv).

Há duas opções de bateria: 40 kWh (cerca de 300 km de autonomia) e 52 kWh (até 400 km). Contudo, estas autonomias poderão ser inferiores nesta versão todo-o-terreno, devido ao aumento de peso, maior resistência aerodinâmica e pneus mais agressivos.

Por agora, esta proposta da Delta 4x4 é apenas um exercício digital. No entanto, se houver interesse suficiente, a empresa poderá desenvolver um kit de conversão real para o Renault 5 elétrico.