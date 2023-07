Combustíveis: Gasóleo vai baixar e gasolina vai aumentar! Saiba quanto…

Todas as sextas-feiras passou a ser previsto o preço dos combustíveis para a semana seguinte. Para a próxima semana há boas e más notícias. Gasóleo vai baixar e gasolina vai aumentar! Saiba quanto lhe vai custar na carteira.

Gasóleo baixa 0,5 cêntimos e gasolina sobe 1,5 cêntimos

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos assistido a um sobe e desce no preço dos combustíveis. É verdade que hoje em dia o preço geral dos combustíveis está mais baixo e na próxima segunda-feira a previsão é que o gasóleo vai baixar e a gasolina vai aumentar.

De acordo com informações do setor, na semana de 24 a 30 de julho o gasóleo vai baixar 0,5 cêntimos e a gasolina irá subir 1,5 cêntimos.

Ainda assim, é importante salientar que os valores podem variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

Segundo a Away, em consulta diária aos dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) podemos verificar que existiu uma tendência de subida ao longo de toda semana, com ontem, dia 20 de julho, o preço médio da gasolina simples 95 a alcançar 1,699 euros/litro e o preço médio do gasóleo simples a alcançar 1,536 euros/litro. Isto corresponde a uma subida média semanal de 1,4 cêntimos por litro na gasolina e de 1,6 cêntimos por litro no gasóleo.

Estes preços dos combustíveis são referentes a dados fornecidos à DGEG por cerca de 2400 postos de combustível.