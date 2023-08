Altice Portugal: Segundo trimestre com receitas de 718 milhões de euros

As receitas da Altice Portugal cresceram +11,8% em termos homólogos no segundo trimestre de 2023, fixando-se num total de 718 milhões de euros. O Investimento da Empresa foi de 120 milhões de euros, no segundo trimestre do ano, reafirmando o compromisso da Altice Portugal na expansão das redes de nova geração, registando um decréscimo de -1,9% face ao período homólogo do ano anterior.

Altice Portugal: 95,0% da população com 5G, e 6,3 milhões de casas passadas com fibra

No segundo trimestre de 2023, as Receitas e o EBITDA atingiram 718 milhões de euros e 254 milhões de euros, o que representa crescimentos homólogos de +11,8% e +9,5%, respetivamente, registando uma vez mais uma sólida performance financeira no segundo trimestre de 2023. A Altice Portugal manteve a sua trajetória de crescimento da Receita e EBITDA, sustentada num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, alicerçados na melhor tecnologia disponível e em redes de nova geração, proporcionando aos seus Clientes uma experiência de qualidade superior.

A Altice Portugal mantém-se na vanguarda da inovação e do progresso tecnológico, atingindo, no segundo trimestre de 2023, 95,0% da população com 5G, e 6,3 milhões de casas passadas com fibra, lares e empresas, em todo o país.

As Receitas do Segmento Consumo registaram o valor de 336 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, revelando um crescimento homólogo de +5,0%. A base de Clientes Únicos continuou a expandir-se e aumentou +1,3% face ao período homólogo do ano anterior, +21 mil adições líquidas em 12 meses, totalizando 1,7 milhões.

Os resultados deste trimestre vêm confirmar o compromisso da Altice Portugal com a sua missão de liderar a transformação tecnológica e digital em Portugal, por meio da inovação, promovendo uma sociedade mais humana e conectando as pessoas a uma vida mais inovadora, inclusiva e sustentável, refere a empresa em comunicado.