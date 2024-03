E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos a conhecer os novos Apple MacBook Air, o novo Phone (2a) da Nothing, o novo smart #3, diversos avanços na ciência e muito mais.

Poucos dias após a sua estreia pública na Mobile World Conference (MWC) em Barcelona, o "carro voador" da Alef Aeronautics, o Model A, recebeu cerca de 3000 pré-encomendas. Este veículo elétrico de dois lugares para descolagem e aterragem vertical (eVTOL), tem atualmente um preço de cerca de 300.000 dólares.

A Apple anunciou hoje a sua nova geração da gama M3 MacBook Air, nos tamanhos de 13 e 15 polegadas. Os novos modelos estão disponíveis para encomenda a partir de hoje e começarão a ser enviados a partir de 8 de março.

Já conhecemos muitas alternativas de wearables, que auxiliam o utilizador em algumas frentes e facilitam, em muitos casos, a monitorização da sua saúde. Esta empresa quer dar um passo em frente e propõe, não relógios, não anéis, não óculos, mas lentes de contacto inteligentes.

Investigadores do Laboratório Nacional de Ciência dos Materiais de Shenyang, na China, e da Universidade da Califórnia, em Berkeley, juntaram-se para produzir ligas impressas em 3D. O resultado foi uma incrível liga de titânio antifadiga muito poderosa!

Ainda não está tudo contado no mundo dos automóveis movidos a combustíveis fósseis. Provavelmente ainda não terá de se desfazer do seu carro a diesel! Uma startup francesa desenvolveu o Twin-E, um kit inovador que promete transformar veículos a gasóleo em híbridos recarregáveis em apenas um dia.

Entre as várias marcas que usam Android como sistema operativo, a Nothing é uma das que se tem destacado bastante. A empresa tem equipamentos de elevado nível a preços bastante simpáticos. Hoje a empresa lançou o Nothing Phone (2a) que chega ao mercado por apenas 349€.

O smart #3 é o segundo lançamento desde a renovação da marca, e segue os passos do smart #1. O SUV coupé de cinco lugares 100% elétrico já chegou a Portugal.

Pela primeira vez, cientistas recorreram à bioimpressão 3D para adicionar camadas de pele a ferimentos, durante uma operação. A estreia foi concretizada em ratos, mas abre caminho a tratamentos em dermatologia e cirurgias reconstrutivas em seres humanos.

Com as vendas de carros elétricos a crescerem, marcas como a Tesla têm ajustado a sua oferta para abrangerem novas franjas de mercado cada vez mais focadas. A americana tem apostado numa política de preços muito agressiva. Agora, a empresa de Elon Musk revelou um novo Model Y com apenas 2 lugares, para aproveitar o mercado dos comerciais e os apoios fiscais associados.

O iPhone acaba de dar mais um passo importante para os dispositivos móveis e "vestíveis" poderem efetuar leituras de açúcar no sangue para controlar a diabetes. A FDA, o organismo regulador da saúde nos EUA, aprovou o sistema de biossensor de glicose Stelo da Dexcom, que usa uma ligação Bluetooth com o iPhone. Este sistema pode ser adquirido e utilizado sem receita médica.

Foi encontrado um sistema estelar distante com 6 planetas que se movem em órbitas "matematicamente perfeitas". Esta descoberta deu início a uma procura de possíveis assinaturas tecnológicas alienígenas. O caso está a deixar os investigadores intrigados com o que descobriram!

Existem robôs de todos os tipos, até porque estamos a atravessar uma espécie de revolução industrial... só que virada para o desenvolvimento da robótica com ampla implementação da Inteligência Artificial. Já existem robôs em fábricas e empresas que funcionam de forma autónoma sem qualquer problema. Dos grandes até aos pequeno, hoje mostramos o mais pequeno humanoide do mundo, criado por crianças e adolescentes.