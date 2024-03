Primeiro “verdadeiro carro voador” poderá atingir $US mil milhões em pré-encomendas

Poucos dias após a sua estreia pública na Mobile World Conference (MWC) em Barcelona, o "carro voador" da Alef Aeronautics, o Model A, recebeu cerca de 3000 pré-encomendas. Este veículo elétrico de dois lugares para descolagem e aterragem vertical (eVTOL), tem atualmente um preço de cerca de 300.000 dólares.

O primeiro "verdadeiro carro voador"

O Model A tem agora um valor de encomendas de cerca de 850 milhões de dólares, com 2 850 pré-encomendas até à data, o que significa que a empresa está apenas a 150 milhões de dólares de atingir os mil milhões. Conforme noticiado pela CNBC, os potenciais clientes do Model A podem visitar o website da Alef e garantir o seu futuro eVTOL por apenas 150 dólares.

Este dinheiro é reembolsável, pelo que as pré-encomendas não são definitivas.

A partir de hoje, temos um pouco mais de 2.850 pré-encomendas com depósitos, o que o torna a aeronave mais vendida da história, mais do que a Boeing, Airbus, Joby Aviation e a maioria dos eVTOLs juntos.

Disse Jim Dukhovny, CEO da Alef, à CNBC.

O preço de 300.000 é alto, mas como a Alef aponta, sendo uma startup, os fundos são necessários para colocar o Model A em produção o mais rápido possível.

Pré-encomendas do Model A atingem os 850 milhões de dólares

Com sede em San Mateo, Califórnia, a Alef Aeronautics vem a desenvolver sua linha de "carros voadores" desde 2015. No entanto, a empresa adotou uma tática muito diferente da dos seus concorrentes, como a Lilium e a Joby Aviation, na medida em que pretende que os seus sejam realmente parecidos com carros. Outros modelos atualmente em desenvolvimento parecem-se mais com drones ou pequenos aviões.

Para o efeito, Dukhovny chama ao veículo da Alef o "primeiro carro voador da história". Segundo ele, o design do Alef destaca-se entre os veículos semelhantes a drones porque se parece com um carro de verdade.

Eu sei que as pessoas reivindicaram o primeiro carro voador. Mas nós sempre tivemos a ideia de que tinha de ser um carro, um carro físico, um carro normal, como podem ver é um eVTOL, um carro elétrico. Um carro normal, conduzir, estacionar, olhar, tudo como um carro, e uma descolagem vertical.

Disse Dukhovny. Para tal, o carro de Alef foi concebido principalmente para ser utilizado nas estradas, mas tem o bónus adicional de poder voar.

O Model A tem quatro pequenos motores em cada roda, que trabalham em conjunto para impulsionar o carro na estrada. O veículo está também equipado com oito hélices localizadas à frente e atrás, que podem girar independentemente a velocidades variáveis. Isto permite que o carro voe em qualquer direção.

O Model A de 386 kg pode voar a uma velocidade de 177 km/h e conduzir na estrada entre 40 km/h e 56 km/h. Quando em modo de voo, o cockpit roda para que o condutor possa continuar virado para a frente.

Apesar do elevado número de pré-encomendas da empresa, Dukhovny admite que não será possível satisfazer imediatamente essa procura.

É uma loucura produzir 2.850 veículos. Vamos começar devagar. E quando as pessoas pensam que um milhão deles vai sobrevoar São Francisco ou Barcelona, isso não vai acontecer. Vai ser muito lento - um, e depois mais, e depois mais.

Disse o CEO da Alef à CNBC.

