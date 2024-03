Quando o Xiaomi SU7 chegará ao mercado global? Presidente da Xiaomi revelou tudo

O Xiaomi SU7 o carro da empresa, foi um dos maiores focos no MWC. Todos queriam ver e até experimentar esta proposta, que tem mudado muito no mercado automóvel, em especial nos elétricos. Ainda com um caminho longo a percorrer, o presidente da Xiaomi veio agora revelar mais sobre a chegada do Xiaomi SU7 ao mercado global.

A Xiaomi desenvolveu o seu carro num tempo recorde. Bateu tudo o que a indústria tem como base para a criação de um carro e em apenas 3 anos foi do zero até às estradas, tendo como destaque o facto da experiência da marca nesta área ser nula.

A verdade é que o Xiaomi SU7 já está pronto e circula nas estradas chinesas, preparando-se para começar a ser vendido nesse país. Assim, há a curiosidade em saber quando este modelo chegará ao mercado global e porque preço será comercializado fora da China.

Aproveitando a sua presença no MWC, próprio William Lu, presidente do Grupo Xiaomi e principal responsável pela divisão mobile da empresa, esclareceu muito mais. Publicou um vídeo na sua conta do X e respondeu a uma das perguntas mais repetidas nas últimas semanas: quando chega o Xiaomi SU7 ao mercado global?

https://twitter.com/WilliamLuXiaomi/status/1763206739724280156

Explica que a indústria automóvel exige prazos maiores do que outras indústrias e demora pelo menos três anos até que o primeiro veículo seja lançado no mercado. Assim, especifica que a Xiaomi precisará provavelmente de três anos de aprendizagem no mercado chinês antes de entrar em outras regiões do planeta.

Assim, e tendo em conta que o Xiaomi SU7 deverá ser lançado este ano na China, teremos ainda de esperar algum tempo para ver esta novidade. É provável que não vejamos esta proposta chegar ao mercado global antes de 2026 ou 2027 se os prazos sugeridos por Lu forem cumpridos.

O responsável da Xiaomi revelou ainda que será possível aos seus potenciais clientes experimentar o seu carro. Com uma fábrica na China para a sua produção, a empresa irá oferecer test drives do Xiaomi SU7, ainda que esteja limitado ao país, ou seja, terá de se deslocar à China para o testar.