Windows 11: Microsoft anuncia oficialmente a “Moment 5”, a próxima grande atualização

Os desenvolvimentos do Windows 11 seguem a um ritmo muito elevado e sempre com novidades de peso. A Microsoft quer melhorar a sua oferta e dar o máximo aos utilizadores, lançando atualizações regulares, recheadas de novidades. A mais recente, a "Moment 5", foi agora oficialmente anunciada e vai em breve ser lançada para todos.

Ainda que tenha atualizações regulares, a Microsoft guarda as grandes novidades para as suas novas versões anuais. Estas concentram todas as grandes melhorias e novas funcionalidades, lançando-as gradualmente para os utilizadores, procurando controlar eventuais problemas.

A "Moment 5" é a próxima grande atualização do Windows 11 e é agora oficial, com a Microsoft a mostrar todas as suas novidades. Estas foram desenvolvidas e testadas ao longo dos últimos meses no programa Insider e estão agora prontas a serem disponibilizadas a todos.

Por agora estará disponível apenas para quem quiser receber as novidades no campo das atualizações. Também, apenas os dispositivos qualificados vão receber a atualização "Moment 5" automaticamente a 9 de abril de 2024, como parte do Patch Tuesday de abril de 2024.

Do que é possível ver, a é "Moment 5" é uma atualização relativamente pequena que se concentra em melhorar a acessibilidade, partilha, Windows 365, transmissão de ecrã, configurações do Windows e mais. A lista completa das novidades pode ser vista abaixo.

O Voice Access agora oferece suporte a mais idiomas, comandos personalizados e ações adicionais.

O Narrador agora permite visualizar vozes naturais, usar um novo atalho de teclado para descrições de imagens e muito mais.

O Windows agora permite partilhar conteúdo com mais apps.

O Windows pode sugerir a transmissão de ecrã durante multitarefa e links úteis se tiver problemas de ligação.

O Snap Layouts pode prever quais apps deseja organizar e em qual layout.

Novos recursos para Windows 365, como modo dedicado, autenticação sem password, troca rápida de conta e muito mais.

Se não quiser esperar até abril, pode instalar a atualização "Moment 5" agora mesmo. Aceda a Configurações> Windows Update e ative a opção "Receber as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis”. Depois, clique em "Verificar atualizações" e descarregue as atualizações disponíveis.