Elon Musk não resistiu e gozou com a Microsoft e com o problema da CrowdStrike

Poucos são os que escaparam ao problema que afetou a Microsoft no dia de ontem. Mesmo os que não usam os sistemas da gigante do software foram vítimas deste problema. Com a sua normal posição de extrema, Elon Musk acabou por gozar com a criadora do Windows e com toda a situação da CrowdStrike.

A crise que a CrowdStrike provocou afetou centenas de empresas, incluindo a Microsoft, na passada sexta-feira. Este foi largamente discutida e tornou-se tema de discussão nas redes sociais. Elon Musk, que não queria perder esta tendência, não deixou de ironizar tanto o CrowdStrike como os serviços da Microsoft.

Elon Musk aproveitou para gozar com os problemas

Muitas organizações de dimensões muito grade tiveram problemas em aceder aos principais serviços da Microsoft, como o Office 365, o Azure e a autenticação do Windows. Centenas de empresas, incluindo companhias aéreas, bancos e serviços de saúde, também sofreram interrupções por culpa desta situação.

Os problemas de bloqueio foram causados ​​pela ferramenta de segurança Falcon que a CrowdStrike utiliza para proteger sistemas baseados em Windows. O Falcon terá alegadamente bloqueado sistemas e causou um erro de ecrã azul para muitos utilizadores.

A Microsoft e a CrowdStrike foram as vítimas no X

Elon Musk fez várias publicações sobre a interrupção que afetou os serviços da Microsoft. Publicou também um emoji de sorriso nas publicações a gozar com os problemas com os servidores Windows. Mencionou também o tweet “Macrohard >> Microsoft” que já tinha partilhado antes, em 2021.

Vários especialistas em cibersegurança revelaram que o problema não pode ser resolvido automaticamente e requer reinicializações manuais dos sistemas afetados. O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, reconheceu o problema num tweet, considerando-o como uma “falha não causada por um ciberataque”.

A disrupção provocada pela CrowdStrike, e que afetou os sistemas d Microsoft e o Windows encerrou as operações das grandes empresas. Esta situação reafirmou a importância das ferramentas de segurança na infraestrutura digital atual e a dependência que existe destes sistemas na Internet atualmente.