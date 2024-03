Poucos recursos no PC? Microsoft deixará escolher a RAM que quer gastar no Edge

Ainda que dependa do Chromium, a Microsoft resolveu dar ao Edge o máximo de funcionalidades úteis e que podem ajudar os utilizadores no Windows. Este é o browser padrão deste sistema e a sua integração vê-se agora, com o Edge a deixar escolher a quantidade de RAM que quer gastar.

Os browsers são um dos elementos do PC que mais recursos gastam. Esta é uma realidade que todos conhecem e que pedem há vários anos que seja corrigido ou, pelo menos, que controlado e menos exigente neste campo.

A Microsoft poderá ter a solução que muitos esperavam no Edge, ultrapassando assim a Google. A gigante do software parece ter desenvolvido uma novidade para o seu browser que dará um controlo completo aos utilizadores desta proposta para navegar na Internet.

Como pode ser visto já na versão Canary do Edge, passou a existir um controlo sobre os recursos consumidos. Os utilizadores passam a poder indicar a quantidade de RAM que o browser pode usar, indo do mínimo de 1 GB até ao máximo presente no PC.

O controlo dado vai ainda mais longe e os utilizadores podem definir quando este controlo é ativado. Por agora estão disponíveis as opções para quando estiver a jogar no PC ou Sempre. Dependerá do utilizador escolher a forma a aplicar.

Este controlo dado aos utilizadores tem uma particularidade. Ao escolher a RAM disponível para o Edge, a Microsoft alerta que definir apenas 1 ou 2 GB pode causar constrangimentos e restrições no browser e na navegação na Internet. Ainda assim, estes valores podem ser escolhidos e usados.

Esta será uma excelente adição que a Microsoft traz para o Edge. Dá aos utilizadores o controlo sobre os recursos que o browser consome a assim permite que este possa definir o que quer gastar, alocando o resto para outras partes do sistema, onde tem um controlo muito menor.