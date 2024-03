Google afirma que a Apple vai trazer o RCS para o iPhone no “outono de 2024”

A Apple no final de 2023, anunciou que estava a trabalhar para integrar o RCS no seu sistema de mensagens já em 2024. Apesar disso, as pressões da UE, do DOJ e até da Google, parecem ser cada vez um fator de "obrigação" para a empresa de Cupertino.

Google anuncia na sua página e implica a Apple

O site do Android adicionou uma nova página de destino para o Google Messages que fala sobre a experiência de mensagens primárias, ao mesmo tempo que observa que o RCS no iPhone está a chegar no outono de 2024.

Uma secção que descreve os benefícios do RCS - fotografias/vídeos de alta resolução, indicadores de escrita e uma melhor experiência de conversação em grupo - fala sobre como está "Brevemente no iOS".

Quando a Apple fez o anúncio do RCS em novembro de 2023, forneceu um calendário "mais tarde no próximo ano". A maioria das pessoas presumiu que isso significava iOS 18 em vez de iOS 17. A menção do Google hoje mais ou menos confirma isso. Entretanto, não é claro se chegará com o lançamento inicial do 18.0 ou com uma atualização .X/point nos últimos meses de 2024.

Nesta secção, o Google também afirma que as reações animadas de emoji são "Em breve com RCS". A abordagem atual é tratada pelo cliente Google Messages, enquanto o iOS tem algo semelhante. Isto pode sugerir que as reações farão parte da especificação RCS no futuro.

Google traz muitas novidades... já anunciadas

Esta é, de facto, a segunda página de produto do Google Messages, sendo a original messages.google.com. Entretanto, a Google identifica os efeitos de ecrã e as bolhas personalizadas como "atualmente em fase beta". Ao falar sobre o Voice Moods, curiosamente não há nenhum rótulo beta.

Apenas alguns utilizadores da versão beta receberam o gravador de áudio redesenhado com cancelamento de ruído, mas ainda não foi vista nenhuma informação sobre a disponibilidade do Voice Moods. Isto acontece numa altura em que a Google tem vindo a lançar mais amplamente todas as outras funcionalidades que apresentou no ano passado.

Por outro lado, a Google destaca o Photomoji, o bloqueio de spam, a encriptação de ponta a ponta, o Magic Compose, a aplicação Wear OS, a experiência em tablet, os avisos/lembretes e a transcrição de voz.