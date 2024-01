Google traz muitas novidades Android para os Pixel e começa o ano em grande

A Google prometera para o Pixel 8 atualizações constantes de funcionalidades e novidades. Este é um processo que a marca que manter ativo e por isso agora surge com o primeiro "drop feature" de 2024, trazendo atualizações que tornam o smartphone Pixel ainda mais útil e interessante.

A parceria da Google com a Samsung permite que a gigante coreana tenha acesso a algumas novidades ao mesmo que os Pixel. Desta forma tem um exclusivo importante no mercado, como foi visto com o Galaxy S24. Depois de vermos algumas novidades neste smartphone, é agora hora de surgirem no Pixel. A Google traz muitas novidades Android para começar o ano em grande.

Pesquisar no smartphone com um simples gesto

A primeira novidade é de todas uma das mais interessantes. Falamos da pesquisa com gestos, bastando ao utilizador marcar o que quer ver pesquisado. Basta manter pressionado o botão home do Pixel ou a barra de navegação e circular, destacar, rabiscar ou tocar no que está a ver para obter mais informações da Pesquisa, exatamente onde está.

Com esta capacidade o utilizador tem uma forma muito mais simples e intuitiva para a pesquisa, em qualquer momento e em qualquer app. Com as mais recentes atualizações na multipesquisa alimentada por IA, é possível fazer perguntas mais complexas sobre a imagem que pesquisa para ser mais fácil aprender sobre o que nos rodeia.

Responda com um Photomoji personalizado

A forma de reagir a uma mensagem está também a mudar. O Photomoji no Google Mensagens permite transformar as fotos favoritas em reações com a ajuda da IA da Google nos Pixel. Basta selecionar a foto, rever o objeto com o qual deseja reagir e clicar em enviar. As suas criações são guardadas num separador único para reutilização futura.

Muitas mais novidades Android para os Pixel

O Quick Share é a novidade para partilhar fotos, ficheiros e texto rapidamente do Pixel para milhares qualquer dispositivo compatível no ecossistema Android e outros., Chromebook e Windows. O novo ícone do menu de partilha mostra uma lista de dispositivos próximos com os quais poderá partilhar conteúdo.

Com a nova funcionalidade de âmbito médico no Pixel 8 Pro, na aplicação Termómetro, poderá usar o telefone para obter uma medição precisa da temperatura corporal. Poderá também guardar facilmente os resultados na app Fitbit para uma compreensão mais profunda da sua saúde e bem-estar. Esta funcionalidades está apenas disponível apenas nos EUA.

Com a tecnologia IA generativa da Google pode reescrever uma mensagem escrita em estilos diferentes com o Magic Compose. Com esta funcionalidade pode tornar as suas mensagens mais concisas, profissionais ou dramáticas. Tudo isto acontece no próprio dispositivo Pixel 8 Pro, graças ao Gemini Nano, o modelo mais eficiente da Google, desenvolvido para tarefas no dispositivo.

Com o comutador de áudio nos Pixel Buds Pro estes ligam-se automaticamente quando alterna entre dispositivos emparelhados. Poderá mudar o Pixel Buds Pro do Pixel Watch para qualquer número de telefone Pixel ou Pixel Tablet e receber notificações úteis sobre para onde o áudio está a ser mudado. Isto torna a experiência de troca ainda mais suave e permite uma transição perfeita entre dispositivos e atividades.

Estas novidades estão para já pensadas apenas para os smartphones Pixel da Google. Vão chegar gradualmente nas próximas semanas e assim estar acessíveis a todos. A Google guardou uma última surpresa e tem agora também o Pixel 8 numa nova cor. Falamos do Verde Menta, que já tinha surgido discretamente há dias.