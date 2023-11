A Google tem procurado mudar o Android para o tornar ainda mais eficiente em vários aspetos, sempre para proveito dos utilizadores. O espaço de armazenamento tem sido um dos pontos mais pedido e agora há notícias muito importantes. A Google conseguiu ganhar mais espaço, apenas com uma melhoria num componente essencial.

Melhorias no armazenamento do Android

Apesar de todas as marcas procurarem oferecer mais e melhor nos seus smartphones, a verdade é que existem ainda marcas que colocam no mercado equipamentos com pouco armazenamento ou com algumas limitações de hardware. Isso não deveria acontecer, mas é a forma de manter custos baixo e aumentar as vendas.

Sendo um elemento essencial, é normal que o foco no armazenamento seja grande. A Google tem procurado ganhar aqui alguma folga para os utilizadores e recuperar este espaço para os utilizadores. O mais recente espaço mostra como é ainda possível otimizar o Android e ganhar alguma folga.

Do que a Google revelou numa publicação, a empresa acaba anunciar que otimizou o compilador do Android para que as apps ocupem menos espaço. Com esta mudança, a gigante das pesquisas consegue que sejam liberados nos smartphone Android até 100 MB de armazenamento.

Google ganhou espaço nos smartphones facilmente

Assim, a versão 14 do compilador Google Play ART (Android Runtime) consegue reduzir o tamanho do código da aplicação em 9,3%. Este valor consegue traduzir-se numa economia de espaço de armazenamento de até 100 MB, que fica assim disponível para ser ocupado por outros ficheiros do utilizador.

Segundo a gigante americana, um smartphone Android tem normalmente entre 500 MB e 1 GB de código otimizado. Ao conseguir uma redução de mais de 9% com esta atualização, conseguirá é libertar entre 50 MB e 100 MB em média em cada equipamento.

Esta nova versão do compilador ART só chegará aos smartphones com Android 12 ou uma versão posterior. A quota de mercado conjunta do Android 12 e do Android 13 é de quase 40%, pelo que um muitos smartphones vão beneficiar deste aumento de armazenamento. A atualização do Google Play com o ART 14 já começou a ser implementada e chegará a todos os dispositivos compatíveis nas próximas semanas.