A conferência Ignite da Microsoft teve início ontem e já começaram a sair algumas novidades importantes para este ecossistema. Como esperado, a IA é uma das grandes apostas da marca e isso foi visto claramente. Uma das mudanças está no Bing Chat, que a partir de agora se chama apenas Copilot.

O Bing Chat agora tem um novo nome

A aposta da Microsoft na IA cresce e a gigante do software mostra de forma clara que a quer integrar em todos os seus produtos. A prova disso veio com o surgir da sua proposta para o Windows e a sua integração no Bing.

Agora, e para unificar esta proposta, a Microsoft resolveu alterar o nome de uma das suas propostas mais antigas. Falamos do Bing Chat, que a marca revelou há cerca de 1 ano e que tem estado a crescer de forma acelerada. A mudança de marca do Bing Chat parece mostrar que quer combater o ChatGPT e o Bard da Google.

Copilot também está disponível na web

Com esta mudança de nome, a Microsoft quer também posicionar-se mais próximo do mercado empresarial. Esta alteração unirá sob o mesmo nome o Bing Chat e o Bing Chat Enterprise. A provar isso está também a sua aproximação ao Copilot como nome do chatbot dentro do Windows 11.

A versão gratuita do Copilot ainda estará acessível no Bing e no Windows, tendo apenas uma mudança de nome e de imagem. Além disso, e para todos os que querem usar este chatbot de forma dedicada na web, a Microsoft tem a sua página própria e com um domínio dedicado em copilot.microsoft.com.

Microsoft tem mais planos para a sua IA

Para além deste novo nome para o Bing Chat e uma renovação do seu modelo de negócio, a Microsoft quer ir ainda mais longe. Revelou que o Copilot para Windows teve melhorias para ser mais eficiente e quer chegar a mais apps do Office, como o Teams, PowerPoint, Outlook e outras. Os utilizadores podem agora ajustar o formato e o tom do chatbot segundo as suas preferências pessoais.

Esta é uma mudança importante para a Microsoft, que assim reúne sob o mesmo nome todas as suas soluções de IA. Para os utilizadores representa também um acesso mais simples e unificado, sem perder as suas capacidades, que encontramos em todos os locais onde a tem o Copilot presente.