Conheça o Xiaomi SU7, o primeiro carro elétrico a ser lançado pela Xiaomi

Há muito que se fala da possibilidade da Xiaomi lançar um carro elétrico. A marca já confirmou até que este veículo existe, tendo sido reveladas imagens dos testes que a marca foi efetuando. Agora, e graças à sua certificação, surgem muitas informações sobre o Xiaomi SU7, o primeiro carro elétrico da marca.

Com o mercado dos carros elétricos a crescer, muitas marcas associadas à tecnologia resolveram apostar nesta área. Com muitas das estruturas necessárias já criadas, torna-se simples fazer surgir estas propostas e manter o seu desenvolvimento de forma acelerada.

A Xiaomi já seguiu este caminho e em breve o Xiaomi SU7 será revelado de forma completa. Este é o seu primeiro carro elétrico e por isso a marca quer entrar em força no mercado. Apresenta uma cor cinzenta claro com alguns detalhes em preto brilhante que destacam a sua vocação desportiva, embora, como esperado, também vão existir outros acabamentos e ores disponíveis.

Este veículo terá muitos acessórios opcionais disponíveis para o comprador escolher e entre eles, podem ser encontrados diferentes acabamentos para o interior. Vão existir bancos brancos ou laranja, caixas de espelhos em fibra de carbono, quatro tipos diferentes de jantes e até teto solar panorâmico que ocupa toda a parte superior do carro.

Haverá uma versão “Founders Edition” que irá equipar alguns elementos exclusivos. Além disso, fala-se também que haverá um Xiaomi SU7 e um Xiaomi SU7 Max, duas versões cuja principal diferença residirá na maior autonomia da bateria no modelo Max, bem como na maior potência do motor.

Em termos gerais, terá 4,99 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,4 metros de altura, com 1.980 kg. Estes números vão ser suportados por um motor elétrico de 220 ou 275 kW de potência, dependendo na versão escolhida pelo consumidor.

Pelas imagens apresentadas, fica claro que a Xiaomi quer lutar diretamente contra o Tesla Model 3. Claro que estamos ainda longe de saber mais sobre algumas áreas-chave, dependendo muito do que a marca colocar no seu carro elétrico. Quando este chegar ao mercado tudo será revelado de forma completa e, nessa altura, será o momento de fazer as comparações esperadas.