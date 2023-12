Hyundai apresenta pneus com correntes para neve incorporadas e ativadas por botÃ£o

A Hyundai apresentou um novo design de roda e pneu que incorpora correntes para a neve que se ativam e retraem com o premir de um botão. Um sistema inovador que potencialmente põe fim ao processo complicado e gelado de enrolar e remover as correntes para a neve tradicionais. Portugal não será o seu grande mercado, mas a criação deste produto cabe bem em muitas das nossas estradas.

Hyundai desenvolve liga com memória de forma localizada dentro de um pneu

Segundo explica a empresa sul-coreana, cada um dos pneus terá seis ranhuras recortadas, alinhadas com os seis raios da roda. No interior destas ranhuras encontram-se fios grossos, semelhantes a correntes de neve, que se retraem bem para dentro do piso.

Estes são parcialmente fabricados utilizando ligas com memória de forma comprimida, que podem ser ativadas e expandidas quando uma corrente elétrica é enviada através delas. Por isso, quando a estrada começa a parecer pouco cuidada, ou a lei exige correntes para a neve, é uma simples questão de premir um botão. A liga com memória de forma regressa à sua forma original, empurrando o laço de arame para cima do nível do piso. Nesse momento, está pronto a arrancar; não são necessários joelhos molhados, sapatos lamacentos ou dedos gelados.

Como benefício secundário, diz a Hyundai, as correntes para neve tornam-se um lembrete muito visível (e audível) de quando é altura de comprar pneus novos. Nesta fase, trata-se apenas de uma ideia concetual.

Esta inovação, que se espera venha a ser introduzida um dia nos veículos Hyundai e Kia, refletir o nosso empenho em transformar tecnologias avançadas em soluções reais que beneficiem os clientes.

Afirmou Joon Mo Park, Diretor da Equipa de Desenvolvimento de Chassis Avançado da Hyundai.

De facto, uma vez que depende da reformulação de todo o conjunto da roda, incluindo as ligações elétricas, será necessário um trabalho bastante específico - tanto por parte da Hyundai como dos fabricantes de pneus - para que isto aconteça. Mas para as pessoas que precisam de conduzir frequentemente em condições de neve ou gelo, este tipo de tecnologia pode ser uma enorme comodidade e um verdadeiro salva-vidas.

A Hyundai afirma que patenteou a tecnologia na Coreia do Sul e nos EUA, e que a Hyundai/Kia planeia "considerar a produção em massa dos pneus após um maior desenvolvimento tecnológico, testes de durabilidade e desempenho e análises regulamentares".

Uma ideia fantástica, esperemos vê-la mais cedo ou mais tarde!