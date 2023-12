Apple lança iOS 17.2 e iPadOS 17.2 com nova app Diário e muito mais

Como estava prometido, a Apple acaba de lançar o iOS 17.2 e iPadOS 17.2, onde apresenta muitas e boas novidades, como temos dado conta com vários guias. Se quer estas novidades no seu iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod e Mac... atualize o sistema operativo desses dispositivos.

Quais são as novidade do iOS 17.2?

São muitas e boas. Aliás, nas versões beta temos descrito e mostrado o que virá de novo.

Quando um sistema operativo da Apple é lançado, ele nunca chega de uma vez só. A empresa tem um plano de atualização permanente, ainda dentro da numeração da versão pública, que vai aperfeiçoando e disponibilizando como subversões. Isso permite também aprimorar recursos e afinar ferramentas que mais tarde farão parte do conjunto total dos novos sistemas operativos.

Estas são as novidades iOS 17.2 Diário Diário é uma aplicação nova que lhe permite escrever sobre os pequenos momentos e os grandes acontecimentos da vida para poder praticar a gratidão e melhorar o seu bem‑estar.

As sugestões de anotação no diário ajudam a recordar‑se das experiências através do agrupamento inteligente das saídas, das fotografias, dos treinos e de outro conteúdo em momentos que pode adicionar ao diário.

Os filtros permitem‑lhe encontrar rapidamente entradas marcadas ou mostrar entradas com anexos, para que possa revisitar e refletir sobre momentos importantes da sua vida.

Com as notificações agendadas, pode ter uma prática consistente de anotação no diário graças aos lembretes para escrever nos dias e às horas que escolher.

Opção de bloquear o diário usando Touch ID ou Face ID.

A sincronização iCloud mantém as entradas do diário em segurança e cifradas em iCloud. Botão Ação Opção Traduzir para o botão Ação no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max para traduzir rapidamente frases ou manter uma conversa com uma pessoa noutro idioma. Câmara O vídeo espacial permite‑lhe capturar vídeo no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max para poder reviver as suas memórias a três dimensões no Apple Vision Pro.

Melhoria da velocidade de focagem da câmara teleobjetiva para captar objetos pequenos a grande distância no iPhone 15 Pro e no iPhone 15 Pro Max. Mensagens Toque na seta visível no canto superior direito para saltar facilmente para a primeira mensagem por ler de uma conversa.

A opção para adicionar stickers no menu de contexto permite‑lhe adicionar um sticker diretamente a um balão.

As atualizações de Memoji incluem a capacidade de ajustar a forma do corpo de qualquer Memoji.

A confirmação de chaves de contactos inclui avisos automáticos e códigos de confirmação de contactos que ajudam a confirmar que as pessoas que enfrentam ameaças digitais graves estão realmente a trocar mensagens com quem pretendem. Meteorologia As quantidades de precipitação ajudam a saber as previsões de chuva e neve para qualquer um dos próximos 10 dias.

Novos widgets permitem‑lhe escolher entre a precipitação para a próxima hora, a previsão diária, as horas do nascer e pôr do sol, assim como condições atuais como a qualidade do ar, a sensação térmica e a velocidade do vento.

O instantâneo do mapa do vento permite‑lhe avaliar rapidamente os padrões do vento e aceder à sobreposição animada do mapa do vento, para se preparar para as condições de vento previstas para as próximas 24 horas.

O calendário lunar interativo permite visualizar facilmente a fase da lua em qualquer dia do próximo mês. Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros: As melhorias do AirDrop incluem mais opções de partilha de contactos e a capacidade de partilhar cartões de embarque, bilhetes de cinema e outros cartões elegíveis aproximando dois iPhones.

A lista de reprodução de músicas favoritas em Apple Music permite‑lhe voltar rapidamente às músicas que marcou como favoritas.

A utilização do histórico de reprodução em Apple Music pode ser desativada num modo de concentração para que a música ouvida não apareça na lista Reproduzido recentemente nem influencie as recomendações.

Um novo widget de relógio digital permite ver rapidamente as horas no ecrã principal e no modo Em espera.

O preenchimento automático melhorado identifica campos em ficheiros PDF e noutros formulários, permitindo o preenchimento com informação como nomes e endereços dos contactos.

Novas disposições de teclado proporcionam suporte para 8 idiomas sami.

Aviso de conteúdo sensível para stickers na aplicação Mensagens para evitar a apresentação inesperada de um sticker com nudez.

Suporte para o carregador Qi2 em todos os modelos de iPhone 13 e iPhone 14.

Resolução de um problema que podia impedir o carregamento sem fios em determinados veículos.

De forma mais gráfica, fique aqui com as várias novidades que foram aparecendo nas versões beta e que agora chegam ao público em geral.

Já sabe, para atualiuzar o seu dispositivo vá a Definições > Geral > Atualização de software.

Definições AppleCare e garantia

Este novo menu encontra-se em Definições > Geral > AppleCare e garantia. Dentro contém a informação dos dispositivos que ainda estão dentro da garantia, os expirados e os que estão abrangidos pelo plano AppleCare.

Neste lugar estão representados os dispositivos que se ligam ao iPhone, como, por exemplo, os Apple Watch e AirPods. Esta é uma novidade que apareceu nesta beta.

Gravação num dispositivo externo

Com os modelos iPhone 15 Pro, é possível gravar vídeo ProRes diretamente para um dispositivo externo. O iOS 17.2 parece incluir uma nova mensagem pop-up que permite aos utilizadores saber que a gravação externa não está a funcionar devido a um cabo USB-C demasiado lento.

Anteriormente, existia um aviso de que um dispositivo de armazenamento externo não tinha uma velocidade de escrita suficientemente rápida para suportar a gravação externa, mas agora existe uma mensagem adicional sobre a velocidade de escrita do cabo USB-C.

Nova opção para alterar som e sensação tátil de notificação padrão

A quarta versão beta do iOS 17.2 que a Apple lançou trouxe um recurso muito desejado, a opção de alterar o alerta de notificação padrão. Agora disponível para todos.

Em Sons e háptica, Háptica, há uma nova secção “Alertas padrão” que permite alterar o som usado para todas as notificações recebidas, exceto mensagens de texto, alertas de e-mail e alertas de calendário.

Desativar previsões de texto integradas sem desativar o texto preditivo

A Apple fez uma série de melhorias no teclado virtual do iPhone e iPad com o iOS 17, que agora usa um modelo largo de linguagem (LLM em inglês para Large Language Model) para melhorar a autocorreção e fornecer previsões de texto integradas.

Até agora, desativar as previsões de texto integradas exigia que os utilizadores também desativassem o texto preditivo. Com o iOS 17.2, no entanto, os utilizadores podem desativar cada recurso separadamente.

Para aqueles que não estão familiarizados, o texto preditivo é o nome dado às sugestões de palavras exibidas logo acima do teclado virtual enquanto o utilizador está a escrever. Este recurso foi adicionado em 2014 com o iOS 8.

As previsões de texto integradas foram adicionadas com o iOS 17, e, essencialmente, tentam completar automaticamente as frases que estão a ser inseridas e podem ser usadas pressionando a tecla de espaço.

Captura de vídeo espacial Vision Pro no iPhone 15 Pro

Com o iOS 17.2, os utilizadores do iPhone 15 Pro podem começar a captar "vídeo espacial" para os óculos de realidade mista Vision Pro.

Esta nova opção mostra que estes equipamentos estão alinhados com a qualidade necessária para gravar imagem disponibilizada no novo e caro dispositivo da Apple.

Aviso de conteúdo sensível para detetar nus indesejados

Outra mudança no iOS 17.2 é para o Aviso de Conteúdo Sensível. Este recurso foi introduzido pela primeira vez no iOS 17 para alertar as pessoas sobre fotos e vídeos que podem conter nudez, e o iOS 17.2 expande-o para mais áreas do sistema operativo.

App Diário

A nova aplicação Diário do iOS 17 da Apple permite aos utilizadores do iPhone refletir sobre o seu dia e memórias, com texto, fotografias, música, gravações de áudio e muito mais.

A aplicação fornece sugestões personalizadas com base na atividade recente no dispositivo.

Opção de tradução para o botão de ação

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max estão equipados com um botão de ação personalizável que substitui o tradicional botão de silêncio dos iPhones anteriores. Por predefinição, o botão está definido para alternar entre os modos de toque e silencioso, mas também pode ser atribuído a uma ação diferente para acesso rápido à câmara, lanterna, memorandos de voz e muito mais.

A partir do iOS 17.2, o botão Ação pode agora ser atribuído à aplicação Traduzir para acesso rápido à tradução de idiomas na Dynamic Island.

Novos widgets (widgets da aplicação meteorológica)

Existem novas opções de widgets do ecrã inicial e do ecrã de bloqueio para as aplicações Meteorologia e Relógio no iOS 17.2. As novas opções de Meteorologia incluem Previsão diária e Nascer e pôr do sol.

Quanto à aplicação Relógio, esta oferece agora um widget de relógio digital.

Apple Music: Listas de reprodução colaborativas

A nova funcionalidade Listas de reprodução colaborativas da Apple Music permite que várias pessoas adicionem, reordenem e removam músicas numa lista de reprodução partilhada.

Esta opção permite partilhar o link ou adicionar outros colaboradores via código QR.

Apple Music: Lista de reprodução de músicas favoritas

Na aplicação Música no iOS 17.1 e posterior, o utilizador já pode adicionar músicas aos favoritos tocando no ícone de estrela para receber recomendações melhoradas.

A partir do iOS 17.2, as músicas favoritas também são adicionadas a uma nova lista de reprodução de Músicas Favoritas.

Filtro de concentração do histórico de reprodução de música da Apple

Há um filtro de concentração para o recurso Histórico de reprodução do ‌Apple Music‌.

Esta opção serve para que se quiser permitir que outra pessoa use o seu dispositivo para ouvir música, pode ativá-lo para desligar o Histórico de reprodução para que as escolhas de músicas de terceiros não afetem as suas recomendações.

Mensagens: Verificação da chave de contacto

A funcionalidade da app mensagens (iMessage) Verificação de Chave de Contacto permite aos utilizadores que enfrentam "ameaças digitais extraordinárias", como jornalistas, ativistas dos direitos humanos e funcionários governamentais, verificar se estão a enviar mensagens apenas às pessoas que pretendem.

Nas conversas entre utilizadores que tenham ativado a Verificação de Chave de Contacto do iMessage, os utilizadores são alertados se um atacante patrocinado pelo Estado ou outro agente malicioso conseguir violar os servidores na nuvem e inserir o seu próprio dispositivo para escutar a conversa.

Como camada adicional de segurança, os utilizadores da Verificação de Chave de Contacto do iMessage podem comparar um Código de Verificação de Contacto pessoalmente, no FaceTime ou através de outra chamada segura para verificar se estão a comunicar apenas com quem pretendem.

A Apple pré-visualizou a Verificação da Chave de Contacto do iMessage em dezembro de 2022, e está finalmente a ser lançada como parte do iOS 17.2.

A Apple atualizou também o macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2, tvOS 17.2.