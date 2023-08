6 aspetos que os utilizadores de iPhone detestam no iOS

Os iPhones são dos melhores smartphones do mercado, e por boas razões: a sua integração perfeita no ecossistema da Apple, o seu hardware de qualidade e, claro, o iOS, o sistema operativo concebido para proporcionar uma experiência premium. Contudo, tem alguns problemas que os utilizadores detestam.

Há muitos motivos para gostar do iOS. É um sistema operativo seguro, com um design simples e inúmeras funcionalidades úteis que tornam fácil utilizá-lo. Mas o sistema operativo tem os seus pontos negativos que pioram a experiência dos utilizadores de iPhone. Deixamos alguns.

1. É difícil definir um toque personalizado no iPhone

Algumas coisas são difíceis de fazer no iOS em comparação com o Android, como definir um toque de chamada personalizado. O que deveria ser tão simples como ir às definições e importar um toque do seu dispositivo é uma tarefa desnecessariamente complicada.

Com todos os passos necessários para definir um toque personalizado no iOS, não é de admirar que muitas pessoas não se deem ao trabalho de o fazer. Faz-nos pensar porque é que a Apple não permite que os utilizadores do iPhone o façam da forma mais fácil.

2. Não tem funcionalidade de partilha de aplicações

É surpreendente que ainda não exista uma forma de partilhar aplicações entre iPhones. Afinal, é possível transferir aplicações entre dispositivos Android com a "Nearby Share" ou com uma aplicação de terceiros da Play Store. Então, onde está o equivalente para iOS?

A partilha de aplicações é muito útil, mas a Apple não consegue dar resposta a esta questão. A única forma de contornar a falta de uma funcionalidade de partilha de aplicações no iOS é oferecer uma aplicação ou enviar um link de uma aplicação da App Store, o que não é necessariamente ideal para todos.

Por isso, esperamos que a Apple traga a partilha de aplicações para o iOS mais cedo ou mais tarde.

3. A aplicação Calculadora é limitada

A aplicação Calculadora no iOS tem muitas limitações. Por exemplo, depois de inserir um número e clicar numa tecla da calculadora, este desaparece e não é possível vê-lo novamente. Assim, não é possível saber se cometeu um erro, o que significa que não se pode dar ao luxo de o cometer.

Outras limitações incluem a falta de um recurso de conversão e registo de histórico, o que pode fazer com que prefira obter uma aplicação de calculadora não nativa para o seu iPhone.

Apesar disso, a calculadora tem muito boas funcionalidades, mas que não são tão óbvias: pode vê-las aqui.

4. A biblioteca de aplicações não é personalizável

A Apple introduziu a Biblioteca no iOS 14 para organizar o ecrã principal e facilitar a procura de aplicações no iPhone. Para tal, esta organiza automaticamente as aplicações em categorias e permite-lhe procurá-las numa lista alfabética.

A inclusão desta funcionalidade foi, sem dúvida, uma excelente decisão por parte da Apple, mas existe um pequeno problema: não existe qualquer forma de a personalizar. Ao contrário do que acontece no Ecrã Principal, não é possível reorganizar, remover ou mudar o nome das categorias.

Uma vez que a Biblioteca é suposto ser um melhoramento, é uma desilusão que não permita a personalização. É a única desvantagem de uma funcionalidade do iOS que, de resto, é boa.

5. Não pode fechar várias apps ao mesmo tempo no iPhone

A conveniência de clicar num botão para fechar todas as aplicações em segundo plano está, infelizmente, ausente no iOS. Em vez disso, é preciso passar pelo incómodo de deslizar para cima todas as aplicações, uma a uma.

Claro que pode fechar várias aplicações no seu iPhone ao mesmo tempo, deslizando com vários dedos, mas isso não é melhor do que um simples clique num botão, como vemos no Android.

6. Ligação automática de Wi-Fi e Bluetooth

O Wi-Fi e o Bluetooth consomem muita bateria, pelo que é aconselhável que estejam desligados a menos que os esteja a utilizar. Infelizmente, no iOS, eles não ficam desligados. Quando os desliga a partir da Central de controlo, voltam a ligar-se automaticamente no dia seguinte, quando reiniciar o iPhone, ou quando desativar o Modo Avião.

Se não utilizar o Wi-Fi e o Bluetooth com frequência, pode desativá-los completamente nas Definições depois de os utilizar. No entanto, se os utilizar frequentemente, é melhor desativá-los a partir da Central de controlo.

Obviamente, a melhor opção seria manter o Wi-Fi e o Bluetooth desligados depois de os desligar na Central de controlo, mas tal não está atualmente disponível.

O iOS pode ser frustrante para os utilizadores de iPhone

Embora o iOS seja excelente em termos de intuitividade e segurança, nem tudo é perfeito. As limitações que discutimos acima podem frustrar os utilizadores do iPhone o suficiente para considerarem mudar para dispositivos Android.

A forma como estas peculiaridades de software arruínam a experiência do iOS faz-nos pensar porque é que a Apple ainda não incorporou determinadas funcionalidades. Mas quem sabe? A Apple poderá eventualmente fazer algumas alterações, mas até lá, os utilizadores do iPhone terão de viver com estes problemas.

Leia também...