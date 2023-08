JMJ: Qual o impacto na utilização de cartões bancários?

Já se passou mais de uma semana desde o início da fantástica e inesquecível Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que se realizou em Portugal. Esta semana foram revelados alguns números e estatísticas interessantes, que revelam o enorme impacto do evento. No que diz respeito à economia, as operações com cartões bancários aumentaram. Saiba quanto.

Cartões Bancários: crescimento de 8% no número de transações a nível nacional

No sentido de contribuir para a identificação de alterações nos hábitos de consumo dos portugueses, em períodos específicos como a JMJ, a SIBS divulgou um conjunto de indicadores e dados agregados em formato de infografia, de forma clara e factual, e com comparativos com períodos anteriores.

Entre 1 e 6 de agosto de 2023, o número de transações com cartões estrangeiros nos Distritos com maior número de peregrinos – Lisboa, Setúbal e Santarém – registou um crescimento de 40% face ao período homologo. A nível nacional, esse crescimento foi de 21%.

No total de transações – cartões estrangeiros e nacionais – o SIBS Analytics registou, durante o período em análise, um crescimento de 8% no número de transações a nível nacional, e de 10% nos Distritos supra referidos.

O top 5 de países cujo número de transações com cartões estrangeiros mais cresceu nos Distritos acima referidos, face ao período homologo, foram o México (+551%), Polónia (+219%), Austrália (+204%), Brasil (+92%) e Itália (+91%). No entanto, em valor absoluto, França, Espanha, EUA, Reino Unido e Itália foram, por esta ordem, os 5 países que mais transações fizeram durante o período em análise. A variação no número de transações considerou os países com maior expressão no total de operações.

Podem ser analisados outros indicadores considerados pertinentes aqui.