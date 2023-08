O que gasta mais: Circular com janelas abertas ou com Ar Condicionado?

Os dias têm sido de enorme calor e viajar com estas temperaturas não é propriamente agradável. Felizmente os carros têm ar condicionado ou podemos simplesmente abrir as janelas. Mas o que gasta mais combustível: Circular com janelas abertas ou com Ar Condicionado (AC)?

A resposta parece ser direta! Quando viajamos com AC ligado o consumo de combustível é superior. Mas, tal como refere o ACP, o valor do gasto depende da tecnologia utilizada no sistema de ar condicionado. De referir também que nos veículos com motorizações mais fracas, ter o AC pode também ter impacto negativo no desempenho.

Janelas abertas ou ar condicionado: qual a melhor opção?

Aparentemente quando circularmos com as janelas abertas tal não influencia no consumo... mas não é verdade! Circular com as janelas do carro abertas tem um impacto crescente no gasto de combustível, à medida que a velocidade aumenta. É uma questão de aerodinâmica, uma vez que há entrada de ar no carro, tornando-o mais lento. Para manter a mesma velocidade o motor tem de "trabalhar mais".

Segundo o ACP, em condições normais de condução, viajar com o AC ligado é sempre mais dispendioso do que circular com as janelas abertas. Caso circule a velocidades superiores a 80 km/h, a solução mais indicada é a utilização do ar condicionado, sobretudo se tiver um sistema de gestão digital (Otimiza a refrigeração, tendo um consumo mais eficiente). Se circular a uma velocidade inferior a 80 km/h, viajar com as janelas abertas pode ser a melhor solução