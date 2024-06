MB WAY: saiba já o que muda a partir de hoje

Cada vez mais os pagamentos digitais são uma opção para os portugueses. Para esta tendência muito tem contribuído o serviço MB WAY que permite um conjunto vasto de operações. A partir de hoje há novidades.

A partir de hoje os pagamentos via MB WAY irão ser mais seguros. Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS, em comunicado enviado às redações referiu que...

A SIBS, com o MB WAY, está a preparar o futuro dos pagamentos europeus, com o desenvolvimento de serviços baseados em conta e Transferências Instantâneas, para tornar o mercado mais robusto e interoperável entre os vários países e a nível Europeu

Estes são os primeiros passos do projeto EuroPA, que a SIBS tem vindo a liderar em conjunto com a Bizum, em Espanha, e o Bancomat, em Itália, que visa permitir aos mais de 40 milhões de utilizadores, fazer pagamentos instantâneos simples, convenientes e seguros a nível europeu. Esta é uma iniciativa fundamental a nível europeu, que estou certa que em breve irá abranger outros países e soluções

De acordo com as informações, também a partir de hoje, os utilizadores que usam o serviço MB WAY vão poder verificar o nome do titular da conta de destino da operação, assim como o IBAN associado aos cartões integrados no seu serviço. Com esta funcionalidade há uma maior garantia que estão a transferir dinheiro para a conta ou pessoa certa.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Hoje foram anunciadas novidades. Saiba o que vem aí.

De relembrar que o Banco de Portugal irá disponibilizar o SPIN. O novo serviço vai permitir fazer transferências usando o número de telemóvel ou o NIPC do destinatário (SPIN). O SPIN permitirá aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN - saber mais aqui.