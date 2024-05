“Let Loose” em direto: conheça os novos iPads da Apple

O primeiro tablet da Apple foi lançado em 2010 e, desde então, a sua reputação tem sido mantida, com aperfeiçoamentos em matéria de hardware e software. Com o mercado a aguardar, a empresa de Cupertino prepara-se para nos mostrar o que de melhor tem disponível para a sua gama de iPads, esperando-se versões atualizadas do Pro e do Air. Mas não será só... Pelas 15 horas de Portugal Continental, junte-se a nós e acompanhe em direto!

O que esperar deste "Let Loose"?

Apesar de ser uma expectativa baseada em rumores, a Apple deverá anunciar, daqui a poucos minutos, novos modelos de iPad Pro e iPad Air, nomeadamente:

Dois novos modelos de iPad Pro com o chip M3, ecrãs OLED, uma estrutura mais fina, molduras mais finas, uma opção de ecrã mate, uma câmara frontal orientada para a paisagem, outras alterações de design e, possivelmente, carregamento sem fios MagSafe.

com o chip M3, ecrãs OLED, uma estrutura mais fina, molduras mais finas, uma opção de ecrã mate, uma câmara frontal orientada para a paisagem, outras alterações de design e, possivelmente, carregamento sem fios MagSafe. Dois novos modelos de iPad Air com o chip M2 e uma câmara frontal orientada para a paisagem, incluindo um primeiro iPad Air de 12,9 polegadas com um ecrã mini-LED.

A par da nova linha de iPads, é esperada a chegada de uma atualização da Apple Pencil, com um novo gesto de "apertar" para determinadas ações e suporte para o visionOS, e de um renovado Magic Keyboard, com uma estrutura em alumínio, um trackpad maior e outras alterações de design.

Acompanhe em direto:

Os principais destaques

O evento arranca com pinceladas. Tim Cook dá as boas-vindas e revela o que já esperávamos: este momento será "all about iPad".

A cara da Apple recorda que o iPad é um dos produtos mais importantes da Apple, um dos mais versáteis, que serve desde professores e estudantes até jogadores exigentes.

Comecemos pelo novo iPad Air

Pela necessidade detetada, o novo iPad Air chega em dois tamanhos: 11 e 13 polegadas; dando aos utilizadores mais espaço para expressarem as suas ideias. O maior permitirá multitasking.

Chega com o processador M2, com CPU e GPU mais rápidas, e com mais capacidade para processamento de atividades associadas à Inteligência Artificial. Estes dois novos modelos são 50% mais rápidos que os antecessores.

O novo iPad Air estará disponível em quatro cores, e com conectividade 5G, Magic Keyboard e Apple Pencil, uma câmara frontal de 12 MP e até 1 Tb dedicado ao armazenamento.

As encomendas já podem ser feitas, com as entregas a iniciar no dia 15/05.

O iPad Air em detalhe aqui.

Agora, o iPad Pro!

Esta máquina chegará, também, em dois tamanhos, oferecendo alternativas aos utilizadores. Com 11 e 13 polegadas, é o produto mais fino de sempre apresentado pela Apple, sendo mais fino que o próprio iPod Nano.

Com tecnologia Tandem OLED, está equipado com o que a Apple chamou Ultra Retina XDR, e irá oferecer a melhor visualização possível aos utilizadores, por ser o melhor do mercado, de acordo com a Apple. O Nano-texture glass promete, também, potencializar a qualidade dos conteúdos.

O iPad Pro chega com até 2 TB de armazenamento e equipado com o fortíssimo chip M4. Será útil para uma série de atividades, como até agora, mas servindo ainda melhor os utilizadores.

O iPad Pro estará disponível em preto e cinzento alumínio.

Já é possível fazer encomendas e as entregas estão previstas a partir de 15/05. O iPad de topo da Apple em detalhe aqui. O aguardado M4

O chip M4 promete levar o iPad Pro a outro nível, com melhorias estrondosas relativamente ao M3. Chega com uma GPU com 10 núcleos, suportando raytracing e fazendo deste iPad Pro o primeiro a suportá-lo em jogos.

Este chip permitirá que a máquina suporte uma série de atividades relacionadas com Inteligência Artificial, aproximando a Apple desta tecnologia.

Final Cut Pro and Logic Pro

Com novo hardware e software, a Apple apresentou ainda novos programas. Destaque para o Final Cut Camera para iPad, que permite que os criadores de conteúdo utilizem a câmara durante a gravação de vídeos.

Novo Magic Keyboard

Desenhado para o iPad Pro, este novo Magic Keyboard é mais fino e leve. Chegará em duas cores para estar alinhado com o iPad Pro e com uma série de novas funcionalidades, como acesso rápido a determinados controlos.

Além disso, este novo Magic Keyboard possui um trackpad maior, mais responsivo e com feedback háptico.

Apple Pencil Pro

A nova caneta da Apple chega para potencializar a produtividade dos utilizadores, com mais sensores hápticos durante a utilização.

Este acessório suporta, agora, o Find My da Apple, pelo que será mais fácil detetá-lo, em caso de perda. Mais do que isso, funciona tanto com o iPad Pro como com o novo Air.

Tim Cook despede-se, falando orgulhosamente da nova linha de iPads da Apple, bem como das atualizações em matéria de acessórios e hardware. A ideia parece ser, com estes novos modelos, potencializar a criatividade dos utilizadores.

Estamos todos convidados, além disso, para a WWDC24, marcada para daqui a cerca de um mês, onde a Apple apresentará mais novidades para 2024.