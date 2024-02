EUA estarão a considerar abrandar a expansão dos carros elétricos

Embora não tenham estipulado uma data, conforme fez a União Europeia (UE), os Estados Unidos poderão estar perto de abrandar as medidas de expansão dos carros elétricos, revertendo planos anteriormente divulgados.

Por via da Inflation Reduction Act (IRA), que prevê a atribuição de fundos para o desenvlvimento de elétricos, e sob a administração de Joe Biden, os Estados Unidos programaram o maior investimento de sempre no combate às alterações climáticas.

Depois de o Reino Unido travar as suas medidas relativas à proibição da venda de automóveis com motores de combustão em cinco anos, de 2030 para 2035, alinhando-se com os planos da UE, os Estados Unidos estarão em vias de flexibilizar a sua IRA.

Segundo o The New York Times, as regras impostas pela Environmental Protection Agency para impulsionar a venda de carros elétricos, apoiar a indústria local, e combater a expansão das marcas chinesas, poderiam ser "flexibilizadas".

De acordo com responsáveis anónimos consultados pelo órgão de comunicação social, a administração de Joe Biden deverá estar perto de ceder às fortes pressões das fabricantes, dos concessionários, da oposição e dos sindicatos.

O plano, afinal, deverá passar por flexibilizar as medidas e assumir o verdadeiro compromisso a partir de 2030. Dessa forma, a indústria terá tempo para ganhar robustez: alargar a sua rede de carregamento, reduzir os custos dos veículos e sindicalizar as novas fábricas.

De ressalvar que os cidadãos americanos serão chamados a votar este ano e a vitória de Donald Trump poderia resultar numa nova alteração dos planos de eletrificação dos Estados Unidos.