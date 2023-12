Google e OpenAI não se percipitam: lançamento do Gemini e da GPT Store sofre atrasos

Há meses que a Google e a OpenAI são as duas grandes protagonistas da corrida à inteligência artificial, mas dois dos seus últimos desenvolvimentos estão a ter dificuldades em chegar ao mercado. A pressa já não é tão grande e as duas empresas querem lançar dois dos seus projetos mais ambiciosos com todas as garantias possíveis.

Google adia o lançamento do Gemini

A Google deu as primeiras dicas sobre este novo modelo de linguagem durante o Google I/O 2023, em maio deste ano. A empresa falou dele como um modelo fundamental com "capacidades multimodais impressionantes", e fontes internas revelam que a Google tencionava lançá-lo antes do final de 2023 para competir com o GPT-4. Mas decidiram adiar.

Segundo o The Information, o Gemini parece estar a ter problemas de interação noutras línguas que não o inglês, o que levou Sundar Pichai a adiar o seu lançamento.

Espera-se que o Gemini tenha um vasto leque de aplicações graças ao seu suporte multimodal, em que o prompt já não será apenas texto introduzido pelo utilizador, mas também imagens. Espera-se que este modelo ofereça melhorias significativas quando integrado com produtos como o Bard, ou o Google Assistant, mas a Google não quer lançá-lo sem ter a certeza de que se comportará corretamente. Espera-se que o Gemini chegue em janeiro de 2024.

A GPT Store também adia a sua chegada

Outro grande lançamento ia ser a GPT Store, a loja com várias personalizações do ChatGPT. Num email publicado no The Verge, os responsáveis da OpenAI explicam aos seus clientes que "coisas inesperadas têm-nos mantido ocupados". A mensagem parece referir-se ao recente caos estrutural na OpenAI após a demissão e posterior regresso de Sam Altman como CEO.

Tal como o Gemini, a OpenAI espera finalmente lançar a GPT Store no início de 2024. O e-mail também indica como estão a ser feitas algumas melhorias com base no feedback dos utilizadores que já testaram a funcionalidade.

