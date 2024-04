Coca-Cola vai utilizar a IA da Microsoft. Para quê?

Sob um acordo de 1,1 mil milhões de dólares, a Coca-Cola irá integrar os serviços de Inteligência Artificial (IA) da Microsoft, acelerando a automatização dos processos e a cloud, e aumentando a produtividade nos escritórios.

A Microsoft juntou-se à Coca-Cola, numa parceria de 1,1 mil milhões de dólares, com o objetivo de testar novas tecnologias de ponta, como o Azure OpenAI Service, no sentido de aplicar a IA a vários contextos empresariais.

Este compromisso entre as duas empresas envolve, por exemplo, a análise dos potenciais benefícios do Copilot para o Microsoft 365, visando o aumento da produtividade no escritório.

Fruto da parceria, a Coca-Cola terá transferido todas as suas aplicações para o Microsoft Azure, e os parceiros de engarrafamento independentes mais importantes terão seguido o exemplo.

Apesar de a Coca-Cola estar a fazer experiências com IA generativa há quase um ano e já ter utilizado o Azure OpenAI Service para repensar uma variedade de setores, incluindo marketing, produção e cadeia de fornecimento, a gigante está, agora, a investigar outros horizontes.

A Coca-Cola pretende, em colaboração com a Microsoft, tirar partido das capacidades de IA generativa no Azure OpenAI Service, de modo a ajudar os membros das suas equipas a melhorar as experiências dos clientes, simplificar processos, incentivar a inovação, obter uma vantagem competitiva, aumentar a produtividade e identificar novas perspetivas de negócio.

Sabia que a Coca-Cola tem uma bebida gerada por IA?

Curiosamente, em outubro de 2023, a Coca-Cola revelou o Y3000. Este sabor resultou de um pedido que a empresa fez a uma IA generativa. Trata-se de uma bebida de edição limitada.

O nome Y3000 deve-se ao facto de a empresa acreditar que era "do futuro", realçando o seu sabor e design distintos. A Coca-Cola começou por oferecer o sabor Y3000 em duas variedades: normal e sem açúcar.