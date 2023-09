A Microsoft tem preparada para breve uma atualização do Windows 11 que trará muitas novidades. Estas já foram reveladas e detalhadas, mas há uma que parece ter ficado menos visível. Vem reforçar a ideia de que as passwords vão acabar no Windows 11, abrindo assim caminho para as passkeys.

Há algum tempo que a Microsoft, e outras gigantes tecnológicas, decidiram que as passwords teriam de desaparecer. Este é um dos pontos fracos da segurança dos sistemas e um dos vetores de ataque em muitas situações, sempre dependendo do que os utilizadores fazem nestas situações.

A alternativa às passwords existe e em breve todos a vão poder usar no Windows 11. A atualização de 26 de setembro vai também trazer suporte para as passkeys, a solução encontrada para garantir aos utilizadores o máximo de segurança nos seus sistemas. Esta é já usada pela Google e pela Apple em muitas das suas propostas.

Desse momento em diante, os utilizadores vão poder criar, gerir e guardar as passkeys no Windows 11. Estas vão depois poder ser usadas para garantir o acesso a sites e serviços suportados, usando os próprios sistemas de autenticação destes dispositivos.

As passkeys do Windows 11 vão ser criadas diretamente com o Windows Hello. Estas podem ser acedidas num sistema desktop Windows e/ou num dispositivo móvel usado para autenticar a identidade dos utilizadores em muitas situações e sistemas.

Estas podem substituir as passwords tradicionais pelos próprios métodos de autenticação de um dispositivo. Dessa forma, será possível fazer login no Gmail, PayPal ou iCloud apenas ativando o Face ID no iPhone, no sensor de impressão digital de um smartphone Android ou com o Windows Hello num PC.

Espera-se que as passkeys substituam de forma total as passwords como o novo padrão para a tecnologia de autenticação. Ainda irá demorar algum tempo até que osso aconteça, mas passos como a sua incorporação no Windows 11 vão certamente acelerar este processo.