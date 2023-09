Agora que o iPhone 15 chega às lojas e a todos os que o encomendaram online, surge a informação de um potencial problema. A Apple tem a atualização 17.0.2 do iOS preparada, que deve ser instalada de imediato no iPhone 15 ou este fica simplesmente bloqueado e sem poder ser usado.

Essencial a atualização 17.0.2 do iOS

A Apple lançou o iOS 17.0.1 esta semana, corrigindo alguns problemas que a empresa detetou após o lançamento da versão final do seu novo sistema operativo. Ao mesmo tempo, e apenas para os diferentes modelos do iPhone 15, surgiu outra atualização, o iOS 17.0.2, que resolve problemas com a transferência de dados para este smartphone.

O que acontece é que muitos ignoram este passo e avançam, para depois ficarem com o iPhone 15 ou 15 Pro bloqueado no logótipo Apple e sem o poderem usar. A solução nestes casos é fazer a reposição de fábrica e repetir o processo. A atualização deve ser realizada no primeiro momento, antes de copiar os dados.

Como recuperar o iPhone 15 neste caso

Todos os que ignorarem este passo essencial, ficam com o equipamento bloqueado e a necessitar de restaurar. Esse passo requer utilizar um computador e é relativamente simples. OS passos a tomar estão explicados abaixo.

Ligue o iPhone novo a um computador com um cabo. Prima e solte rapidamente o botão Aumentar volume. Prima e solte rapidamente o botão Diminuir volume. Em seguida, mantenha premido o botão lateral. Continue a manter premido enquanto o logótipo Apple é apresentado e não o solte até surgir a imagem de um computador e um cabo. No computador, localize o iPhone novo no Finder ou no iTunes. Selecione Restaurar quando surgir a opção Restaurar ou Atualizar.

Se o iPhone reiniciar enquanto o computador descarrega o software do iPhone, aguarde a conclusão da descarga e, em seguida, coloque o iPhone em modo de recuperação novamente. O passo seguinte é atualizar o software do iPhone novo, que é também simples de fazer:

No ecrã de boas-vindas, siga as instruções no ecrã para iniciar o processo de configuração. Instale a atualização de software disponível durante o processo de configuração.

No final, os utilizadores podem finalmente transferir as suas apps e os seus dados para o iPhone novo. O processo é conhecido e será simples e rápido de ser realizado pelos utilizadores.

Apple alerta todos para estes problemas

É assim importante e recomendado que a atualização seja feita no primeiro momento em que o iPhone 15 é ligado. Os utilizadores devem resistir à tentação de transferir os seus dados para rapidamente terem o novo equipamento pronto a ser usado e conhecido a fundo.

Dado que todos os modelos do novo iPhone 15 e 15 Pro chegam com o iOS 17, este é um passo que tem mesmo de acontecer. O tempo adicional da atualização é curto e poupará muitos problemas alguns minutos depois.