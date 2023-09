A atualização QPR1 do Android 14 têm-se mostrado muito interessante no que toca a novidade e melhorias no sistema da Google. Esta chegou há poucos dias como a primeira atualização a ser preparada para o Android 14. Algo que foi descoberto vem mostrar novamente a modularidade do Android, ao permitir que seja usada como uma webcam.

A Google ainda não lançou o Android 14, estando a preparar esta versão para muito breve. Deverá acontecer no dia 4 de outubro, sendo revelada ao mesmo tempo que novo Google Pixel 8, o Pixel Watch 2 e provavelmente mais algumas novidades.

Com esta versão já a receber o desenvolvimento de uma primeira atualização, é interessante ver o que a Google prepara. Aparentemente está confirmado que este sistema permitirá transformar o smartphone numa webcam, que deverá ser ligada ao Windows, macOs ou Linux via cabo USB-C.

Android 14 QPR1 lets you use your Pixel 6 or Pixel 7 series device as a USB webcam for your PC, as I first reported. This feature is NOT Pixel-exclusive, however.



According to my sources, it'll be part of Android 14's source code, but the DeviceAsWebcam app is not included when… https://t.co/Hl0YiaSqd0 pic.twitter.com/FTizZmypoI