Com o Android 14 a ser desenvolvido a um ritmo elevado, os utilizadores esperavam que esta versão do sistema da Google chegasse rapidamente. Afinal, e do que está a ser avançado, esta versão pode demorar mais algum tempo a chegar. Não há uma data precisa, mas tudo aponta para ser lançado ao mesmo tempo que o Pixel 8.

Google adiou a chegada do Android 14

A Google mostra uma grande empenho no lançamento do Android. Nos últimos anos a atualização é lançada no final do mês de agosto, algumas vezes até antecipadamente. Isso aconteceu em 2022, com o Android 13 a ser lançado a 15 de agosto, cerca de um mês antes da tradicional.

No caso da versão de 2023, a Google parece ter mudado e resolveu adiar a chegada. Era esperado no passado dia 5 de setembro, mas parece ter sido agora movido para o dia 4 de outubro, uma data especial para a Google. Será nesse dia que o Pixel 8 será revelado.

Hearing now that the source code release of Android 14 has been delayed to next month.



This decision seems to have been made very late, as even OEMs were anticipating that the release would be today.



OEMs are now being told that vulnerabilities detailed in the Android 14… pic.twitter.com/I137j0F0x5 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023

Chega no mesmo dia que o novo Pixel 8

Curiosamente esta mudança não foi sequer comunicada, tendo a Google alterado o cronograma que tem disponibilizado. Esta mudança para acompanhar o novo smartphone parece ser uma mudança lógica, mas que aparentemente poderá ter algum impacto que não era esperado.

Todos os fabricantes que usam o Android esperavam que esta versão fosse lançada para poderem avançar com as suas versões finais dos sistemas dos seus smartphones. Desta forma, podem até ficar com mais tempo para limar a versão final que vão lançar.

I also don't know how this may impact OEMs like OnePlus who plan to launch their Android 14-based updates later this month. I don't know if Google places a formal embargo on stable releases until the OS is released to AOSP.https://t.co/uX8gkw456P — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 5, 2023

Fabricantes surpreendidos pela decisão

Uma das marcas mais afetadas parece ser a OnePlus, segundo o anúncio que a marca fez recentemente. Estava planeado o lançamento do OxygenOS 14 para o dia 25 de setembro, algo que aparentemente não será possível cumprir com o novo calendário da Google.

Esta nova abordagem da Google pode até fazer sentido para uniformizar as suas propostas e garantir alguma exclusividade para o Pixel 8. Os smartphones da marca são os primeiros a receber estas versões e assim o Android 14 chegaria primeiro aos modelos mais antigos e não ao smartphone mais recente. Fica a dúvida, que certamente não será respondida.