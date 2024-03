Google revela como vai cumprir as regras da União Europeia no Android e no Chrome

Tal como a Apple fez com o iOS 17.4, também a Google terá de adaptar o Android e o Chrome para as DMA. As novas regras da União Europeia são claras e obrigam a mudanças nos sistemas e nos serviços. Para mostrar o que está a ser alterado, a Google revelou agora como irá mudar o Android e o Chrome.

Grandes mudanças da Google para a DMA

A Google precisa de adaptar os seus serviços e as suas apps à DMA que a União Europeia criou e anunciou agora como o fará. Esta nova norma quer promover a concorrência leal no mercado digital, regulando as práticas das grandes empresas de tecnologia, ou no limite, adaptá-las para uma concorrência melhor.

Os utilizadores do Android podem esperar uma forma mais simples de mudar o seu motor de pesquisa ou browser preferido. A Google está também a introduzir novos ecrãs de escolha, com base nos testes bem-sucedidos realizados recentemente com especialistas. Este recurso também estará disponível no Chrome para utilizadores de desktop e iOS em breve.

Android e Chrome com várias novidades

Também será possível cancelar totalmente a vinculação dos da Google se o utilizador preferir não partilhar os seus dados entre diferentes produtos e serviços da empresa. Esta opção estará disponível em conjunto com os novos banners de consentimento solicitando a aprovação explícita para a vinculação.

Além disso, os utilizadores terão maior flexibilidade na escolha de lojas e apps, incluindo a possibilidade de descarregar e usar opções fora da Google Play Store. Há ainda a promoção de ofertas fora das apps, dando aos programadores a possibilidade de promover diretamente ofertas e opções de baixo custo disponíveis em outras lojas ou nos seus sites.

Regras querem uma concorrência melhor

A gigante de Mountain View destacou a sua promessa de criar produtos fáceis de utilizar, inovadores e seguros. Ao mesmo tempo, reconheceu as "compensações difíceis" envolvidas no cumprimento do DMA. Essas compensações podem impactar utilizadores e empresas.

Estas alterações entram em vigor amanhã, dia 7 de março de 2024, para os utilizadores do Espaço Económico Europeu. O Google envolveu-se com a Comissão Europeia, partes interessadas do setor e associações de consumidores durante todo o processo de conformidade.