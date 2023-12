O Natal é uma época especial e as grandes empresas sabem que devem dar mais aos seus utilizadores nesta altura. A Google sabe disso e todos os anos prepara para esta altura uma surpresa para o Waze. Este ano o Natal volta a ter destaque e os utilizadores já podem preparar o Waze para os dias que se aproximam com esta novidade.

O Natal volta este ano ao Waze

Ainda que seja uma app muito focada no utilizador e nas suas necessidades, o Waze permite uma personalização substância. Os utilizadores podem definir o ícone do seu carro, que será visto no ecrã do smartphone ou no ecrã do carro (Android Auto ou Car Play), bem como o som das indicações ou o seu avatar.

Assim, e como aconteceu em outros anos recentes, o Waze volta a trazer uma personalização dedicada ao Natal. Falamos da coleção Spicy Gingerbread Man, que está já disponível para os utilizadores. Esta é simples de ativar e transforma esta app e este serviço, preparando-os para o Natal.

Google traz surpresa aos condutores

Ter o Spicy Gingerbread Man no Waze é muito simples, visto estar bem à vista dos utilizadores. Estes apenas necessitam de aceder à área do menu desta app, carregando no ícone presente no lado superior direito do ecrã, na zona com as 3 barras horizontais.

Aqui dentro, e na zona inferior, vão encontrar a novidade, numa caixa presente no rodapé. Explica que pode ser ativado o Spicy Gingerbread Man e oferece um link para acesso direto a esta área. Ao carregar têm visível as diferentes opções que estão disponíveis para o utilizador do Waze.

Spicy Gingerbread Man é a personalização

Como é também normal nestas propostas, nem todas as opções precisam ser ativadas. O utilizador pode escolher se quer ter a nova voz dedicada, o ícone para o carro e até o avatar diferente de todos os restantes. Após escolher quais quer ativos, basta carregar no botão "Guardar". A qualquer momento podem voltar e ativar ou desativar o que pretenderem no Waze.

Esta é mais uma oferta da Google para o Waze, para o preparar para o Natal. Ao ativar já esta novidade, ficamos mais próximos do espirito desta época festiva, em que muitas vezes temos de viajar e onde o Waze dará uma ajuda única nas estradas.