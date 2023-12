O que Ã© que os portugueses mais pesquisaram em 2023? Google jÃ¡ revelou tudo

A Google já revelou aquilo que os portugueses mais pesquisaram, em 2023. Para a gigante das pesquisas, o ano foi "verdadeiramente surpreendente".

Todos os anos, a Google estuda a agregação de triliões de pesquisas e revela as palavras mais populares, em Portugal e no mundo, numa espécie de retrospetiva, mostrando aquilo que pode ter captado a atenção das pessoas.

O Ano em Pesquisa da Google trata-se de um olhar anual para o top de tendências na pesquisa do Google. Ao compilar o ano 2023 na pesquisa, analisamos a agregação de triliões de pesquisas ao longo do ano. As tendências geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2023 relativamente a 2022.

Em Portugal, em 2023, vários acontecimentos levaram os portugueses a recorrer à Pesquisa Google, na esperança de encontrar a resposta às suas questões. Por exemplo, a transferência milionária de Enzo Fernández para o Chelsea tornou-o no jogador mais popular nas pesquisas da Google por cá.

António Costa e o Papa Francisco lideram os nomes nacionais e internacionais mais pesquisados, pela demissão do primeiro, que culminou com a marcação de eleições para março de 2024, e pela vinda do segundo a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

As três primeiras posições da categoria filmes, séries e programas mais populares na pesquisa, em Portugal, da Google foram Oppenheimer, Barbie e Rabo de Peixe.

Na música, Pedro Mafama foi o cantor português em destaque. Além dele, os portugueses também quiseram saber mais sobre a cantora colombiana Shakira, sendo que foi uma das três primeiras colocações da categoria, liderada pela banda britânica Coldplay.

Por fim, tendo em conta a guerra em Israel e Gaza, os portugueses quiseram saber O que é o Hamas?, mais até do que saber sobre o chatbot de Inteligência Artificial, ChatGPT.

Google: veja o que foi popular em Portugal

Atletas Enzo Fernández Arthur Cabral João Moutinho Gerard Piqué Viktor Gyökeres Bas Dost Alan Varela Toti Gomes Orkun Kökçü Cristiano Ronaldo

Como...? Como se chamam os habitantes da Guarda? Como fazer fogo? Como morreu Luis Aleluia? Como funciona o Revolut? Como saber se vou receber os 600 euros? Como jogar no Euro Sorteio? Como validar faturas 2023? Como identificar lipedema? Como saber se tenho apoio à renda? Como tirar print screen?

O que...? O que é o Hamas? O que é o ChatGPT? O que é implosão? O que é mpox? O que é lítio? O que é gelo seco? O que é saturnismo? O que é Centro Ismaelita? O que é a Faixa de Gaza? O que é o SIS?

Personalidades internacionais Papa Francisco Shakira Jeremy Renner Dalai Lama Roberto Martínez Kayky Brito Andrew Tate Clara Chía Brendan Fraser Jenni Hermoso

Personalidades nacionais António Costa Pedroo Mafama João Catarré Ruben da Cruz Maria Botelho Moniz Pedro Nuno Santos Alexandre Pais Joana Mascarenhas Alba Baptista João Galamba

Programas, séries e filmes Oppenheimer Barbie Rabo de Peixe Morangos com Açúcar 2023 Big Brother 2023 O Triângulo The Last of Us Avatar 2 Wednesday David Beckham

Uma vez que comemora 25 anos, além da retrospetiva de 2023, a Google dá a conhecer também as tendências do último quarto de século. A ideia é mostrar os temas, os momentos, as personalidades, e outros tópicos mais pesquisados na Google a nível mundial.

Spoiler Altert: o português Cristiano Ronaldo foi o atleta mais pesquisado no Google, nos últimos 25 anos, globalmente.

Pode explorar as tendências de 2023 aqui.