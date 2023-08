Não é uma novidade que a Disney quer combater a partilha de contas entre os utilizadores. O Netflix já o fez no passado e os resultados não podiam ser melhores, como foi provado. Agora foi a Disney que confirmou que vai mesmo atacar esta área e tentar impedir a partilha de contas entre utilizadores.

Disney quer acabar com a partilha de contas

Foi na última apresentação de resultados da Disney que Bob Iger, o presidente executivo e presidente do conselho administrativo, revelou os planos da empresa. Querem atacar a partilha de contas e assim acabar por angariar mais utilizadores, tal como o Netflix já fez.

Exploramos ativamente maneiras de abordar a partilha de contas e as melhores opções para os assinantes partilharem as suas contas com amigos e familiares. Ainda este ano, começaremos a atualizar os nossos contratos com termos adicionais e as nossas políticas de partilha e implementaremos táticas para impulsionar a monetização durante a revelar de 2024

Não foram revelados detalhes, mas a empresa está a explorar várias alternativas neste campo, sem que tenha já planos claros para os novos preços ou medidas concretas. Sabe-se que será algo que acontecerá durante 2024.

Os preços deste serviço vão ser ajustados

Algo que também ficou claro é que a Disney irá ajustar os seus preços num futuro breve. Esta não é a melhor novidade, mas o argumento apresentado revela que é necessária para representar de forma mais clara o valor do que é oferecido aos utilizadores.

Na nossa estratégia de preços para este ano, aumentamos os preços em quase 50 países no planeta para refletir melhor o valor das nossas ofertas de produtos e o impacto na rotatividade e retenção superou as nossas expectativas. Em breve divulgaremos detalhes sobre os próximos aumentos de preços de streaming... Manter o acesso ao nosso conteúdo para o maior público possível é o mais importante para nós. É por isso que os preços das nossas ofertas Disney Plus e Hulu com anúncios permanecerão inalterados

Do que foi revelado, em meados de outubro o Disney Plus sem anúncios passará a custar 13,99 dólares, um aumento de 3 dólares no preço atual. Ao mesmo tempo, o plano sem anúncios no Hulu também aumentará 3 dólares por mês, passando de 14,99 para 17,99.