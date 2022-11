Os serviços de streaming estão a mudar de forma drástica as suas ofertas e o Disney+ parece querer seguir o mesmo caminho. Depois de vermos a Netflix mudar as suas ofertas, é agora a vez deste serviço apresentar novidades, que não vão agradar.

Os preços do Disney+ vão subir já em dezembro. A boa notícia é que vai haver um novo plano sustentado por publicidade, com um preço reduzido e acessível a todos os utilizadores.

A publicidade chegará ao Disney+

A grande tendência dos serviços de streaming é agora a utilização de publicidade. Este elemento consegue reduzir de forma ligeira os preços praticados e assim os utilizadores conseguem manter o serviço e pagar menos ou até abandonar a partilha de contas.

Depois de termos visto a Netflix colocar em prática o seu plano com apoio de publicidade, é agora o Disney+ a trazer novidades nesta área e a anunciar a chegada deste seu plano. Entra em funcionamento no dia 8 de dezembro e por agora estará apenas disponível nos EUA,

Em dezembro terá de pagar ainda mais

Ao contrário do seu concorrente, o Disney+ optou por uma estratégia diferente, que não será certamente do agrado dos utilizadores. O plano com anúncios será acompanhado de um aumento de preços que certamente ninguém queria ou esperava.

Do que a gigante americana revelou, e a partir de dia 8 de dezembro, os preços do serviço passam de 8 dólares por mês para um novo valor de 11 dólares. Também a subscrição anual terá uma mudança, passando de 80 dólares por ano para 110 dólares.

Um plano alternativo como a Netflix tem

Quanto ao plano assente em publicidade, este assume o valor do plano base atual. Assim, quem quiser poupar no serviço de streaming Disney+, terá de subscrever este plano por 8 dólares, por mês ou 80 dólares por ano.

Até agora, o Disney+ ainda não revelou detalhes sobre como e quanto esta publicidade ser mostrada aos utilizadores. Também não se conhece se vai haver alguma limitação no que toca aos conteúdos disponíveis. Esta não era certamente a alteração esperada e nem o preço estimado para o plano com publicidade.