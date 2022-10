Há vários meses que se fala da possibilidade do Netflix surgir com um novo plano, suportado com publicidade e anúncios. Este irá estar aberto a todos os utilizadores, que assim conseguem uma oferta mais em conta e com muitas das funcionalidades atuais.

Esse plano tem vindo a tomar forma e a surgir mais informação ao longo do tempo. Agora, e vindo da própria Netflix, surgiu uma informação essencial. Já se sabe quanto vai custar e quando começará a ser disponibilizado. Venha saber tudo sobre este plano "Basic with Ads".

Foi há pouco que o Netflix trouxe mais uma boa notícia para os seus (potenciais) utilizadores. Falamos do plano baseado em anúncios, que era esperado até ao final do ano. Este tem finalmente o seu preço revelado, bem como a sua data de estreia.

Segundo o Netflix, este novo plano tem muitos pontos positivos e para já destacam a seguinte informação:

Entretenimento imperdível a um valor imbatível: O Basic with Ads custará apenas 6,99 dólares por mês nos EUA e será lançado a 3 de novembro.

O Basic with Ads custará apenas 6,99 dólares por mês nos EUA e será lançado a 3 de novembro. Disponível em 12 países: O Basic with Ads estará disponível na Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, México, Espanha, Reino Unido e EUA.

O Basic with Ads estará disponível na Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, México, Espanha, Reino Unido e EUA. Um plano para cada fã: Os nossos planos e membros atuais não serão afetados. Basic with Ads complementa os planos Basic, Standard e Premium sem anúncios.

Tal como esperado, este não é um plano similar ao básico e tem algumas diferenças importantes. Estas estão explicadas abaixo:

O que permanece o mesmo: Uma grande variedade de programas de TV e filmes; experiência de visualização personalizada; disponível numa ampla variedade de TVs e dispositivos móveis; alterar ou cancelar o seu plano a qualquer momento.

Uma grande variedade de programas de TV e filmes; experiência de visualização personalizada; disponível numa ampla variedade de TVs e dispositivos móveis; alterar ou cancelar o seu plano a qualquer momento. O que é diferente: Qualidade de vídeo de até 720p/HD (agora para os nossos planos Básico com Anúncios e Básico); média de 4 a 5 minutos de anúncios por hora; um número limitado de filmes e programas de TV não estará disponível devido a restrições de licenciamento, nas quais o Netflix está a trabalhar; sem a possibilidade de transferir títulos.

Resumindo, o plano Basic with Ads é tudo o que as pessoas querem no Netflix, mas a um preço mais baixo, com alguns anúncios no meio. A partir de novembro, a inscrição será fácil, bastando visitar o netflix.com e registar-se com o e-mail, data de nascimento e género.

O Basic with Ads será lançado apenas seis meses após a apresentação dos anúncios como uma opção a um preço mais baixo. Isso não seria possível sem o trabalho da sua equipa e a parceria com a Microsoft.

Embora ainda seja muito cedo, o Netflix está já satisfeito com o interesse dos consumidores e da comunidade de publicidade e estão animados com o que está por vir. À medida que aprendem e aprimoram a experiência, esperam lançar em mais países ao longo do tempo, esperando-se que Portugal surja na lista de forma rápida.