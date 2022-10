PlayStation Stars já chegou à Europa

A Sony Playstation revelou que a sua mais recente iniciativa, o PlayStation Stars, acaba de chegar à Europa (e Portugal incluído, claro).

Trata-se de um programa de fidelização da PlayStation, gratuito, e que permite concluir campanhas para desbloquear colecionáveis digitais raros e ganhar recompensas. venham ver...

A Sony anunciou no passado dia 13 de Outubro, que o PlayStation Stars, o seu novo programa de fidelização já chegou à Europa e de forma gratuita.

Trata-se de uma nova iniciativa que, de certa forma, tenta celebrar a essência do que é ser um jogador com perseverança e paixão.

Ao aderirem ao PlayStation Stars, os jogadores poderão utilizar as suas capacidades de jogo para recolherem colecionáveis digitais únicos e ganharem recompensas. Terão ainda a oportunidade de concluir campanhas, ganhar pontos e mostrar os seus colecionáveis numa vitrine digital na PlayStation App como forma de celebrar a sua paixão pelos jogos e por experiências PlayStation.

Os membros do serviço PlayStation Plus que também aderirem ao PlayStation Stars irão ganhar pontos com cada compra elegível feita na PlayStation Store. Os pontos que ganharem poderão ser trocados por fundos de carteira PSN para guardar ou usar na sua próxima compra na PS Store, colecionáveis exclusivos para a sua vitrine na PlayStation App e muito mais. Os itens disponíveis irão variar.

Para aderirem ao PlayStation Stars, os jogadores deverão iniciar sessão com a sua conta PSN e tornarem-se membros (pode haver uma lista de espera para o PlayStation Stars de até dois meses), e transferir a PlayStation App para o seu dispositivo iOS ou Android. Depois poderão então começar a concluir campanhas para ganhar colecionáveis digitais raros. Desde desafios mensais a objetivos específicos nos jogos, há campanhas para cada tipo de jogador poder começar a preencher a sua vitrine.

Existem três formas de os jogadores ganharem pontos do PlayStation Stars e colecionáveis:

concluir campanhas mensais (os jogadores poderão participar em atividades e desafios criados para a comunidade PlayStation, como atividades no jogo, torneios online ou explorar as funcionalidades da sua consola);

concluir campanhas personalizadas (os jogadores terão a oportunidade de desbloquear colecionáveis concluindo campanhas personalizadas à sua medida e baseadas nos jogos que gostam de jogar)

comprar na PlayStation Store (como mencionado anteriormente, os membros do PlayStation Plus ganham pontos por compras elegíveis na PlayStation®Store, como jogos e suplementos. Os pontos poderão ser posteriormente trocados por colecionáveis digitais raros ou por fundos de carteira PSN).

Quando se juntam ao PlayStation Stars, os membros começam no Nível 1. Terão depois de subir de nível para desbloquearem novas campanhas e recompensas. Existem 4 níveis:

Os pontos obtidos no decorrer das campanhas, poderão ser trocados por crédito na PS Store, ou seja, poderão ser convertidos em dinheiro para adquirir conteúdos Playstation. No entanto, será necessário amealhar bastantes pontos certamente para se poder ver algum retorno mas, nada como investir um pouco de tempo em completar as Campanhas...

Nota importante para quem tenha uma subscrição ativa do PlayStation Plus e utilizar a PlayStation 3 ou a PlayStation Vita, pode aderir ao PlayStation Stars, mas apenas poderá ganhar pontos quando fizer compras na PlayStation Store com a consola. Não poderá subir o estado de nível com compras de jogos completos na PlayStation Store ao usar estas consolas, nem receber suporte de outra forma.

Isto quer dizer que para se poder usufruir na totalidade do PlayStation Stars é necessário possuir e usar uma PlayStation 4 ou PlayStation 5.