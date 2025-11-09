Novo atraso do GTA 6 não é nada… Este jogo demorou mais de 14 anos a ser lançado

O recente adiamento do Grand Theft Auto (GTA) 6 gerou uma onda de descontentamento entre os fãs, mas esta espera está longe de ser a mais longa na história da indústria. Existe um caso tão extremo que até garantiu um lugar no Livro de Recordes do Guinness.

Duke Nukem Forever: a espera que entrou para a história

Após o adiamento do GTA 6 ser oficializado, a própria conta oficial do Guinness World Records fez questão de recordar o detentor do recorde para o maior período de desenvolvimento de um videojogo.

Duke Nukem Forever, da 3D Realms, foi anunciado oficialmente a 28 de abril de 1997. No entanto, só chegou às mãos dos jogadores 14 anos e 43 dias depois, a 10 de junho de 2011. Uma espera que faz o cronograma da Rockstar Games parecer, para já, bastante razoável.

O jogo foi anunciado na onda do estrondoso sucesso de Duke Nukem 3D (1996), com uma data de lançamento prevista para o Natal de 1998. Como a história provou, essa meta não foi cumprida. O pior de tudo? Após quase uma década e meia de espera, o jogo foi um fracasso monumental, recebendo críticas maioritariamente negativas e falhando em corresponder às gigantescas expectativas.

O que levou o jogo a demorar mais de 14 anos a ser lançado?

A resposta reside numa combinação de fatores técnicos, empresariais e de gestão. No plano técnico, a equipa começou a desenvolver o jogo com o motor de Quake, enquanto aguardava pela finalização do motor de Quake II. Mais tarde, decidiu abandonar tudo e migrar para o Unreal Engine, da Epic Games, forçando um reinício de grande parte do trabalho.

A estes desafios técnicos somaram-se conflitos com a editora Take-Two Interactive - curiosamente, a empresa-mãe da Rockstar Games. A Take-Two detinha os direitos de publicação através do seu selo 2K Games e os sucessivos adiamentos levaram a uma disputa pública com a 3D Realms, que culminou num processo judicial.

Internamente, a 3D Realms não possuía um plano de desenvolvimento claro nem a equipa necessária para um projeto daquela escala. A situação tornou-se insustentável e, em 2009, o estúdio encerrou as suas operações. O desenvolvimento do jogo foi posteriormente resgatado por ex-programadores que fundaram a Triptych Games, em colaboração com a Gearbox Software e a Piranha Games.

Inicialmente previsto como um exclusivo para PC, o Duke Nukem Forever acabou por ser lançado também na PlayStation 3, Xbox 360 e Mac. O seu lançamento em junho de 2011 foi marcado por críticas demolidoras, a ponto de a agência de relações públicas responsável pela sua promoção ter ameaçado colocar na "lista negra" os meios de comunicação que publicassem análises demasiado negativas.

Será que o GTA 6 corre o mesmo risco?

O legado do Duke Nukem Forever é tão marcante que o seu nome se tornou sinónimo de "development hell" (inferno de desenvolvimento), usado para descrever qualquer projeto, dentro ou fora dos videojogos, cuja promessa de lançamento se arrasta indefinidamente.

Quanto ao GTA 6, o cenário é distinto. Se o que foi mostrado no segundo trailer servir de indicação, o jogo encontra-se numa fase avançada de produção, e o adiamento parece ser uma medida estratégica para garantir o polimento final, algo característico da Rockstar Games.

Embora existam rumores de que os trabalhos iniciais no GTA 6 remontam a 2014, o desenvolvimento ativo terá começado por volta de 2018, com a produção principal a arrancar apenas em 2020. A Rockstar só confirmou a existência do jogo em fevereiro de 2022. Portanto, o tempo de espera dos fãs varia consoante o ponto de partida que se considere.

