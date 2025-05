Google Maps colapsa na Alemanha: indicou estradas cortadas erradamente por todo o país

No decorrer desta semana, o Google Maps induziu em erro inúmeros condutores na Alemanha ao indicar, incorretamente, o encerramento de autoestradas por todo o país.

Falsos encerramentos geraram o caos na Alemanha

Este erro surgiu precisamente durante um movimentado feriado, o que intensificou ainda mais o problema. Muitas das vias aparentemente encerradas situavam-se nas imediações de grandes cidades e áreas metropolitanas alemãs, incluindo Berlim, Düsseldorf e Dortmund.

Conforme noticiado por um jornalista local do The Guardian, os utilizadores da app de navegação da Google depararam-se com uma quantidade enorme de pontos vermelhos, habitualmente utilizados para sinalizar zonas interditas.

Esta informação errada levou os condutores a procurar percursos alternativos, o que resultou em congestionamentos significativos a nível nacional. A fonte reportou ainda que tanto a polícia como as autoridades locais foram contactadas por cidadãos confusos e, compreensivelmente, aborrecidos com a paralisação anunciada.

Um timing particularmente infeliz do Google Maps

Para agravar a situação, o erro do Google Maps coincidiu com o início do feriado do Dia da Ascensão na Alemanha, a 29 de maio. Este facto traduziu-se num volume de tráfego ainda mais intenso do que o habitual nas estradas alemãs.

A confusão instalou-se rapidamente, com relatos a surgirem em diversas plataformas, como o X, onde utilizadores partilhavam a sua frustração com os bloqueios inexistentes.

Aparentemente, o problema persistiu apenas por algumas horas e, na tarde de quinta-feira, apenas os verdadeiros encerramentos de estradas genuínos eram exibidos. Ainda não é claro se a falha se deveu a um simples mau funcionamento do Google Maps ou a uma causa mais complexa.

A informação no Google Maps provém de uma variedade de fontes. Dados como localizações, nomes de ruas, limites, informações de trânsito e redes rodoviárias resultam de uma combinação de fornecedores terceiros, fontes públicas e contributos dos utilizadores.

Afirmou um porta-voz da Google ao jornal alemão Berliner Morgenpost, acrescentando que a empresa está a analisar internamente o problema.

Leia também: