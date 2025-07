E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do que trará o Pixel 10 Pro, da autonomia do novo Hyundai IONIQ 5, visitámos o novo espaço Alpine Store Porto, e muito mais.

O NIST (National Institute of Standards and Technology) desenvolveu recentemente um relógio atómico tão preciso que o seu erro é inferior à idade do Universo, o que é uma conquista científica extraordinária.

Está quase a começar um dos momentos mais aguardados do calendário tecnológico mundial. Falamos da IFA (Innovation for all), uma das maiores e mais influentes feiras de tecnologia do mundo, que se realiza anualmente em Berlim. Este não é somente mais um evento de tecnologia, mas sim o palco onde o futuro da eletrónica de consumo e dos eletrodomésticos é revelado.

Sim, o nível já está neste patamar. Até agora, a mão de obra robótica tinha de estar sempre ligada à corrente ou passar algum tempo ligada à rede elétrica para recarregar a bateria. A UBTech lançou o robô humanoide Walker S2, com baterias duplas e a capacidade de fazer hotswap(substituição a quente) por si próprio.

A Google não vai esperar até 20 de agosto para desvendar alguns dos mistérios que rodeiam o Pixel 10. Como já é habitual, o fabricante publicou um teaser a revelar o design do smartphone. Assim, acabaram-se as fugas de informação e o design do Pixel 10 Pro é finalmente conhecido.

A Tesla apresentou oficialmente o Model Y L, uma nova variante do já conhecido SUV elétrico da marca, desta vez com uma distância entre eixos aumentada (daí a sigla “L”, de Long Wheelbase) e uma configuração interior de seis lugares distribuídos por três filas.

Os investigadores criaram um novo sensor não invasivo, que pode ser usado no corpo, concebido para medir continuamente os níveis de hidratação de um utilizador. Que quantidade de água já bebeu hoje?

O novo Hyundai IONIQ 5 chega renovado e recheado de argumentos para reforçar a gama IONIQ de veículos 100% elétricos. A versão atualizada apresenta-se com duas novas baterias de iões de lítio, com 63 kWh e 84 kWh, oferecendo melhor economia, mais eficiência e maior autonomia elétrica, de até 784 km em ciclo urbano WLTP.

Quem tem um iPhone ou Android, em breve poderá carregar o seu telemóvel mais rapidamente. O Wireless Power Consortium (WPC) anunciou o lançamento do Qi2 25W. Esta nova norma oferece maior potência de carregamento sem fios para dispositivos compatíveis. Isso leva a que iPhone e smartphones Android vão carregar mais rápido.

Sim, é verdade, porque ao contrário de outros destaques de produtos, a Xiaomi quase nada disse sobre o novo TV Stick 4K de 2.ª geração. Esta atualização chega três anos e meio após o lançamento da versão original. Quais as novidades?

Ainda que os utilizadores valorizem a velocidade, a Qualcomm revelou que o sucessor do Wi-Fi 7 deverá ir além disso, dando prioridade ao "desempenho confiável em condições desafiadoras do mundo real". A previsão aponta que o Wi-Fi 8 chegará em 2028.

A Chuwi continua a reforçar a sua presença no segmento de tablets a preço acessível, com o novo AuPad a posicionar-se como uma solução sólida para quem procura um equipamento Android moderno, com conectividade móvel e especificações equilibradas para uso quotidiano, por menos de 140€.

A Alpine Portugal deu um passo decisivo no plano de expansão nacional da marca, com a abertura oficial da Alpine Store Porto. O espaço reforça o compromisso de oferecer uma experiência premium aos entusiastas da performance automóvel e do design francês.

Enquanto no Porto e em Lisboa é proibido circular com trotinetes elétricas nas estações de metro, ou entrar nelas em funcionamento, na China os robôs autónomos já viajam como passageiros comuns.