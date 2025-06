Já se sabe quando chegará a nova Siri com Apple Intelligence

A Siri, assistente virtual da Apple, está prestes a receber uma atualização gigante, impulsionada pelos avanços em inteligência artificial (IA). Contudo, os utilizadores terão de aguardar um pouco mais do que o inicialmente previsto para experienciar esta nova era.

O adiamento da nova Siri

A Siri, na sua forma atual, continua a desempenhar as suas funções, mas há já algum tempo que não apresenta um salto considerável. O progresso da IA generativa nos últimos anos demonstrou novas potencialidades e elevou as expectativas. Muitos utilizadores começaram a ambicionar mais: uma Siri mais fluida e intuitiva.

Esta aspiração começou a ganhar contornos mais definidos na WWDC de 2024, quando a Apple apresentou a Apple Intelligence. Entre as suas múltiplas funcionalidades, uma destacou-se: uma Siri redesenhada, capaz de interpretar as nossas solicitações com base não apenas no que verbalizamos, mas também no que se visualiza no ecrã e na forma como utilizamos o iPhone. Uma Siri que, finalmente, se preparava para uma grande transformação.

Uma transformação que ficou pendente... Em março, a própria Apple admitiu que estas novas funcionalidades não estariam prontas antes de 2026. E na conferência de programadores realizada esta semana, não surgiram novidades a este respeito.

Numa entrevista subsequente, Craig Federighi clarificou que, apesar de possuírem uma versão funcional, optaram por não a lançar por não atingir o nível de fiabilidade que a Apple considera aceitável:

Teria sido mais dececionante lançar algo que não cumprisse o nosso padrão de qualidade. Tomámos a decisão que considerámos a melhor. E voltaria a tomá-la.

Novas perspetivas temporais: primavera de 2026?

Embora não exista uma comunicação oficial, a Bloomberg publicou que a Apple estabeleceu internamente a primavera de 2026 como meta. De acordo com fontes consultadas por Mark Gurman, a empresa prevê lançar a nova Siri em conjunto com o iOS 26.4, uma atualização que habitualmente chega em março.

Este calendário, no entanto, está longe de ser definitivo. As fontes insistem que tudo dependerá da evolução do desenvolvimento nas próximas semanas. Se o progresso for sólido, não se descarta a hipótese de a Apple apresentar uma versão preliminar juntamente com o novo iPhone este outono. Contudo, atualmente, não existem decisões finais.

A nova Siri não se trata apenas de uma atualização superficial; internamente, a transformação foi profunda. Segundo o meio de comunicação norte-americano, um dos maiores desafios residiu na coexistência de duas arquiteturas: o sistema clássico da Siri, que continua a gerir tarefas básicas como os temporizadores, e o novo motor de IA, que deverá encarregar-se das funcionalidades mais avançadas.

O redesign implicou mudanças no organograma. John Giannandrea, até então responsável pela Siri, perdeu o controlo dos produtos de consumo. O projeto ficou sob a alçada de Mike Rockwell, criador dos Vision Pro, e Craig Federighi. Rockwell lidera atualmente o desenvolvimento do Siri LLM, o sistema interno que dará suporte às novas funcionalidades.

