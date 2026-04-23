Análise Wuben X1 Pro: a lanterna de 12.300 lúmenes ideal para qualquer aventura

A Wuben X1 Pro posiciona-se num segmento algo peculiar do mercado das lanternas: dispositivos everyday carry de alto desempenho que procuram combinar portabilidade real com níveis de potência normalmente associados a modelos maiores. Mas será que cumpre tudo o que promete? Deixamos a nossa análise.

Com um sistema de feixe duplo, arrefecimento ativo e um design que foge claramente ao formato cilíndrico tradicional, a X1 Pro chega com ambição técnica. E, em grande parte, justificada - embora não sem alguns compromissos.

Especificações da Wuben X1 Pro

Especificações Desempenho de Iluminação Fluxo luminoso: 12.300 lúmenes (3.650 lm spot + 8.650 lm flood)

12.300 lúmenes (3.650 lm spot + 8.650 lm flood) Alcance máximo: 410 m

410 m Intensidade de pico: 42.025 cd

42.025 cd Temperatura de cor: 6500K (branco frio) Sistema de Feixe Tipo de feixe: Flood + Spot (dual beam) Componentes de Iluminação LEDs: 1× CREE XHP50.3 HI + 4× CREE XHP50.3 HD Bateria e Energia Bateria: 2× 21700 Li-ion (4800mAh, substituíveis)

2× 21700 Li-ion (4800mAh, substituíveis) Carregamento: USB-C PD rápido (até 30W)

USB-C PD rápido (até 30W) Saída reversa: 15W (função power bank) Arrefecimento Sistema: Arrefecimento ativo inteligente com ventoinha removível Design e Construção Estrutura: Corpo plano estilo mecha em liga de alumínio Montagem Opções: Uso direto / suporte externo (bicicleta, mota, tripé) Proteção Classificação: IP65

Na caixa

Lanterna LED recarregável Wuben X1 Pro × 1

Manual de utilizador × 1

Bateria 21700 4800 mAh × 2

Coldre × 1

Fita de suporte com interface USB-C [5.1]× 1

Parafusos da ventoinha ×4 [6

Design que foge ao "tubo" tradicional

Um dos elementos mais distintivos desta lanterna é o corpo achatado e retangular, mais próximo de um power bank do que de uma lanterna convencional. Na utilização diária, esta geometria revela vantagens práticas: assenta melhor no bolso ou na mochila, não rola quando pousada em superfícies inclinadas e permite uma pega mais estável em utilizações prolongadas.

A textura lateral e os contornos ajudam na aderência, mesmo com luvas ou mãos húmidas, enquanto o clip metálico facilita a fixação em equipamentos ou vestuário mais técnico.

Ainda assim, quem vem de lanternas cilíndricas pode estranhar inicialmente a orientação do feixe e a ergonomia geral; não é desconfortável, mas exige alguma habituação.

A interface mistura um botão principal lateral com um seletor para o tipo de feixe, uma abordagem conceptualmente acertada porque separa padrão de luz e intensidade.

Ainda assim, a lógica de múltiplos cliques para funções avançadas - como Turbo, strobe, bloqueio ou controlo manual da ventoinha - coloca a X1 Pro numa categoria mais próxima de equipamento para entusiastas do que de produto casual.

Qualidade de construção e arrefecimento ativo

A qualidade de construção está ao nível do que se espera de uma lanterna premium em alumínio, sem folgas, com boa solidez e acabamento cuidado.

O elemento realmente fora do comum é a ventoinha ativa modular. Ao contrário de lanternas passivas que dependem apenas da massa térmica e da redução automática de potência, a X1 Pro tenta manter níveis luminosos elevados dissipando calor de forma ativa.

Na prática, isto traduz-se numa maior estabilidade de brilho em modos altos e numa gestão térmica mais controlada ao longo do tempo. Em contrapartida, introduz inevitavelmente ruído audível em ambientes silenciosos e acrescenta uma peça mecânica sujeita a desgaste e eventual acumulação de pó. O facto de a ventoinha ser substituível também é tecnicamente interessante.

Desempenho luminoso da Wuben X1 Pro: 12.300 lúmenes

No que toca ao desempenho luminoso, esta posiciona-se claramente como uma das opções de lanterna mais potente no segmento compacto. Os 12.300 lúmenes anunciados em modo Turbo colocam a X1 Pro no topo, mas, como é habitual neste tipo de lanternas, trata-se de um pico momentâneo.

O comportamento real segue o padrão esperado: intensidade muito elevada nos primeiros instantes, redução após aquecimento e posterior estabilização num nível ainda bastante forte. O que verdadeiramente distingue este modelo é a arquitetura ótica com quatro LEDs de flood e um LED dedicado ao spot, permitindo alternar entre iluminação ampla, feixe focado ou combinação de ambos.

O flood revela-se particularmente eficaz em iluminação próxima e média, ideal para caminhadas, tarefas técnicas ou utilização como lanterna para camping;

O spot oferece alcance útil para navegação e observação a distância;

O modo combinado acaba por ser o mais versátil em contexto outdoor.

A existência de padrões de luz realmente distintos é uma vantagem rara em lanternas compactas.

Ruído, calor e experiência real de uso

Na prática, o ruído da ventoinha é quase irrelevante em exterior, onde o ambiente o mascara facilmente, mas torna-se perceptível em interiores silenciosos. Não chega a ser intrusivo, mas está sempre presente quando ativa.

Em contrapartida, o comportamento térmico é mais controlado do que em lanternas passivas de potência semelhante: a X1 Pro aquece, mas de forma mais progressiva e com menos oscilações abruptas de brilho.

Esse equilíbrio torna-a particularmente adequada para atividades como ciclismo noturno, trilhos, trabalhos técnicos ou fotografia de light-painting, onde a consistência luminosa é mais importante do que picos momentâneos.

Bateria e autonomia: potência vs realidade

Em termos energéticos, esta é uma lanterna com bateria 21700 que suporta carregamento rápido USB-C PD, atuando ainda como uma lanterna power bank. As autonomias situam-se dentro do expectável para esta classe de potência: o Turbo é inevitavelmente breve, enquanto os níveis médios representam o verdadeiro regime sustentável de utilização.

A presença da ventoinha também tem impacto no consumo, embora compensado pela maior estabilidade luminosa. O indicador de bateria por cores é claro e legível, o que contribui para uma experiência de utilização mais previsível.

Veredicto da Wuben X1 Pro

No balanço global, a Wuben X1 Pro revela-se uma lanterna de alta potência tecnicamente ambiciosa e diferente do padrão do mercado. Não é a mais simples, nem a mais silenciosa, nem a mais convencional, mas é uma das lanternas mais potentes e versáteis no seu formato.

O sistema de feixe duplo e o arrefecimento ativo traduzem-se em vantagens reais. Para entusiastas de iluminação portátil e utilizadores outdoor exigentes, oferece capacidades pouco comuns no segmento compacto.

A X1 Pro é um exemplo raro de inovação genuína em lanternas EDC de alto desempenho: uma abordagem diferente, tecnicamente interessante e eficaz em vários cenários, mas com compromissos claros que importa reconhecer.

Wuben X1 Pro

PRÓS CONTRAS Potência muito elevada para o tamanho Formato menos familiar para alguns utilizadores Sistema spot + flood versátil Ventoinha com ruído e potencial desgaste Arrefecimento ativo

Mais detalhes podem ser encontrados nas páginas oficiais da Wuben: