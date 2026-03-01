Apple anuncia uma “grande semana pela frente” e novidades já a partir de amanhã

Tim Cook, o CEO da Apple, confirmou que a empresa vai revelar novos produtos a partir de amanhã de segunda-feira, dia 2 de março. Isto dará início ao que se espera ser uma maratona de três dias de anúncios de produtos. O que será que está para ser apresentado pela Apple?

Tim Cook anuncia uma “grande semana pela frente”

O teaser de Tim Cook é um vídeo curto onde se forma um logótipo incompleto da Apple com um aperto e um movimento rápido sobre um fundo de alumínio prateado. “Uma grande semana pela frente. Tudo começa na segunda-feira de manhã! #AppleLaunch”, lê-se no texto. É claro que a Apple planeia anunciar novos dispositivos, mesmo que a mensagem seja um pouco enigmática.

Entre os lançamentos certos, esperamos ver o iPhone 17e, um novo iPad Air M4 e um iPad de entrada de gama atualizado. O maior anúncio, no entanto, deverá ser o tão falado MacBook de baixo custo, que poderá ser lançado nas cores amarelo e verde. O mais interessante talvez seja o rumor do MacBook de baixo custo, que poderá ser lançado nas cores amarelo e verde.

Este MacBook barato pretende competir com os portáteis Windows de entrada de gama para estudantes e utilizadores em geral. Há rumores de que custará 599 ou 699 dólares e virá com 8 GB de RAM, SSD de 256 GB e ecrã de 12 polegadas. Poderá ainda contar com o chip A18 Pro, o mesmo dos modelos do iPhone 16 Pro. Se a Apple estiver mesmo a colocar um chip A18 no MacBook mais barato, este poderá facilmente superar o MacBook M1.

Apple terá novidades já a partir de amanhã

Um iPad Air com o chip M4 é o terceiro dispositivo “provável” que poderemos ver na próxima semana. A única grande mudança aqui será os chips, incluindo possivelmente os chips sem fios N1 personalizados da Apple. Com o iPad Air, devemos ver um novo iPad 12 de nível de entrada, que poderá vir com um chip A19, embora alguns rumores sugiram que poderá vir com um A18.

Na verdade, ambos os dispositivos recebem apenas atualizações de chip. O iPad 12 deverá apresentar um ecrã Liquid Retina de 11 polegadas, com pelo menos 128 GB de armazenamento inicial. Da mesma forma, o iPad Air M3 tem um ecrã Liquid Retina de 11 polegadas e uma bateria com uma duração de 10 horas. Mais uma vez, o M4, mais eficiente, deverá melhorar este número.

Isto dá quatro dispositivos, e o quinto? Há rumores de que a Apple irá lançar um Mac Studio atualizado e um novo Apple Studio Display na primavera. Provavelmente também revelada a novidade associada ao iPhone 17e. Mas o tweet não menciona este produto, por isso talvez receba um pouco menos de atenção do que o novo MacBook.