5 aplicações para quem quer dinamismo ao usar o seu Mac

Há ferramentas valiosíssimas no dia a dia, seja para tarefas simples ou complexas. No Mac, a Apple disponibiliza atalhos e aplicações que ajudam a ganhar velocidade na execução de muitas ações. O Spotlight é um bom exemplo, tal como a possibilidade de usar a barra de espaço para pré-visualizar um ficheiro sem o abrir. Hoje, mostramos-lhe mais algumas funcionalidades que merecem destaque.

Como o fazemos desde há muitos anos, periodicamente, deixamos uma lista de algumas ferramentas que são simples e úteis para Mac. Sobretudo prezamos a ideia de ajudarem a acelerar tarefas do dia a dia.

Estas são as 5 apps que sugerimos hoje:

Folder Preview

A aplicação Folder Preview adiciona uma extensão ao Quick Look que permite pré-visualizar o conteúdo das pastas diretamente no Finder, sem necessidade de as abrir.

Antes de começar a usar, poderá ser necessário ativar a extensão Quick Look nas Definições do Sistema. Depois disso, basta premir a barra de espaço ou a combinação ⌘ + Y para pré-visualizar pastas no Finder.

Além disso, é possível clicar com o botão direito no cabeçalho das colunas para mostrar ou ocultar colunas, ajustando a visualização às preferências de cada utilizador.

Também é possível espreitar para dentro de pastas compactadas. A app suporta os seguintes formatos de ficheiros comprimidos: zip, tar, gz, 7z e rar. Esta aplicação tem o preço de 1,99 €.

Raycast

O Raycast é uma das ferramentas mais populares entre utilizadores de Mac que procuram produtividade e rapidez. À semelhança do Spotlight, permite abrir aplicações, procurar ficheiros e executar comandos através de uma simples caixa de pesquisa. No entanto, vai muito mais além.

Entre as suas funcionalidades estão a gestão de atalhos, integração com serviços externos como GitHub, Jira, Notion ou Slack, controlo de janelas, execução de scripts personalizados e até cálculos rápidos. A sua grande força está na extensibilidade: existe uma galeria de extensões criadas pela comunidade que acrescentam funcionalidades específicas para diferentes necessidades.

O Raycast é gratuito e destaca-se pelo design minimalista, fluidez e eficiência no uso de recursos. Para quem precisa de ganhar tempo e centralizar ações do dia a dia num único ponto, esta aplicação é considerada uma das melhores alternativas ao Spotlight da Apple. Esta aplicação é gratuita.

Find Any File

O Find Any File é uma ferramenta poderosa para encontrar ficheiros no Mac, indo muito além do Spotlight. Permite pesquisar por nome, data, tamanho ou tipo de ficheiro, inclusive em locais normalmente ignorados pelo sistema, como pastas do sistema e bibliotecas escondidas.

Uma das grandes vantagens do Find Any File é a sua velocidade e precisão: consegue localizar ficheiros que o Spotlight não mostra e permite filtrar resultados de forma detalhada. É ideal para utilizadores avançados que precisam de aceder rapidamente a documentos, imagens, aplicações ou arquivos de sistema específicos.

A aplicação também suporta pesquisa em discos externos e unidades de rede, tornando-se uma solução completa para gestão e recuperação de ficheiros no macOS. Apesar de simples de usar, oferece funcionalidades avançadas que podem poupar muito tempo no dia a dia. Esta aplicação é gratuita.

Estas três aplicações foram sugestões que os nossos leitores deixaram. Usem e abusem.